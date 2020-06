vor 18 Min.

Das Corona-Update vom 11. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Die Deutschen sind ja ein Völkchen, das gerne einmal zur Verunsicherung neigt. Nicht umsonst hat sich das Sprichwort von der "German Angst" etabliert. Wie muss es da wohl während der Corona-Pandemie in den Köpfen der Deutschen aussehen? Erstaunlich ruhig! Das hat zumindest eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgefunden, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Demnach gehen 44 Prozent der Befragten davon aus, dass die derzeitige Krise für sie nur kleine oder gar keine langfristigen Auswirkungen haben wird. Was die Wissenschaftler sonst noch herausgefunden haben und wie es mit dem Zutrauen in Politik und Verwaltung aussieht, haben sich unsere Autoren Christian Grimm und Michael Stifter genauer angesehen.

Eltern zählen sicherlich zu denjenigen, denen die Krise besonderes Kopfzerbrechen bereitet. Wer kümmert sich um die Kinder? Wann öffnen Schulen und Kitas wieder? Und wie geht es mit dem Job weiter? Inzwischen hat der Staat ein Auffangnetz geknüpft, das Familien das Leben leichter machen soll. Aber: Wer kann welche Hilfe in Anspruch nehmen? Unsere Autorin Berrit Gräber hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. In der Übersicht erfahren Sie, was Sie zu Kinderbonus, Notfall-KiZ und Elterngeld wissen müssen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Nicht nur bei den staatlichen Leistungen, auch bei den geltenden Corona-Regeln kann durchaus einmal Verwirrung aufkommen. In diesem Fall kann es sehr schnell sehr teuer werden. Denn wer gegen die Vorschriften verstößt und dabei erwischt wird, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. In Augsburg machen die Corona-Bußgelder bereits eine stattliche Summe aus. Warum jedoch viele Fälle vor Gericht landen könnten, lesen Sie hier.

Mädelegabel statt Malle, Tegelberg statt Thailand : Wegen der Corona-Pandemie könnten noch mehr Urlauber als sonst ihren Urlaub in den Alpen verbringen. Die Bergwacht in Bayern rechnet daher im 100. Jahr ihres Bestehens mit einem Sommer der Unfälle. Dabei hätte sie in ihren Anfängen eigentlich eine ganz andere Aufgabe wahrnehmen sollen. Wie sich die Aufgaben der Bergwacht verändert haben, schildert unser Berg-Experte Michael Munkler.

Orchester und Blaskapellen dürfen unter Einhaltung der Hygienevorschriften bereits wieder zusammen musizieren. Für Chöre gilt das aber noch nicht. Wie geht es den Sängern damit? Darüber hat unser Autor mit Jürgen Schwarz gesprochen. Er ist der Präsident des bayerischen Chorverbands. Das Interview finden Sie hier.

Liegt Deutschlands neuester Corona-Hotspot im Osten Schwabens? Das legt zumindest eine Grafik des Robert-Koch-Instituts zur Entwicklung der Covid-19-Pandemie nahe. Auf einer Karte mit sämtlichen Landkreisen Deutschlands ist ein einziger in dunkler Warnfarbe markiert: der Landkreis Aichach-Friedberg . Ob und was diese Beobachtung mit den Tests, auf einem Spargelhof in Inchenhofen zu tun hat, hat Michael Böhm untersucht.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 185.416 Fälle, das sind 555 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.536 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 57 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 336 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

