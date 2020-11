vor 17 Min.

Das Corona-Update vom 11. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Im ersten Lockdown wurden viele Menschen erstaunlich aktiv. Sie misteten Keller aus, tauten Kühlschränke ab, machten endlich wieder Yoga oder begannen sogar, eine neue Sprache zu lernen. Von diesem Aufbruchsgeist ist aktuell nur noch wenig zu spüren, stattdessen macht sich eine gedrückte Stimmung breit. Was macht Corona mit unserer Psyche - und was hat der Herbst damit zu tun? Darüber hat mein Kollegen Jonathan Lindenmaier mit dem Münchner Psychologen Robert Willi gesprochen. Das ganze Interview lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Herbstzeit ist Erkältungszeit. Kinder und Jugendliche mit Schnupfnasen gehören normalerweise zum Schulalltag - in diesem Jahr sollte das eigentlich anders sein. Doch an weiterführenden Schulen in Augsburg dürfen Schüler mit leichten Krankheitssymptomen auch im Corona-Herbst zum Unterricht kommen. Das wird kritisiert - aus Sorge vor Ansteckung und weil Augsburg es anders hält als der Freistaat.

Das wird kritisiert - aus Sorge vor Ansteckung und weil Augsburg es anders hält als der Freistaat. Im Oktober war der Landkreis Berchtesgadener Land Deutschlands Corona-Hotspot. Jetzt stellen sich viele die Frage, ob der lokale Lockdown tatsächlich funktioniert hat.

Jetzt stellen sich viele die Frage, ob der lokale Lockdown tatsächlich funktioniert hat. Heute ist der 11.11. - Faschingsanfang. Doch auch für die Narren ist in diesem Jahr vieles anders. Die meisten großen Veranstaltungen wurden bereits abgesagt, sogar in Karnevalshochburgen wie Köln oder Mainz . Doch die Augsburger Faschingsgesellschaft Hollaria will sich nicht unterkriegen lassen und plant einen Faschingsball. Wie der aussehen soll, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 705.687 Fälle, das sind 18.487 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 139.914 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3278 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Forschungsministerin Anja Karliczek ist froh über die Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes. Doch sie mahnt auch: Es liegt noch ein weiter Weg vor uns.

Ministerin Karliczek beteuert: „Eine Impfpflicht ist nicht vorgesehen“

André Bücker, Intendant des Augsburger Staatstheaters, hat einen offenen Brief an die Staatsregierung mit unterschrieben. Im Hotspot Augsburg fällt es ihm aber schwer, ein offenes Haus zu fordern.

Intendant André Bücker: „Zu Corona-Leugnern gibt es keine Handbreit Nähe“

Die Corona-Warn-App teilt das Infektionsrisiko in zwei Kategorien ein: grün für "niedriges Risiko", rot für "erhöhtes Risiko". Was das für die Nutzer bedeutet.

"Erhöhtes Risiko": Was tun, wenn die Corona-App eine rote Warnung anzeigt?

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen