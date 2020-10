vor 22 Min.

Das Corona-Update vom 11. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Die Infektionszahlen im Freistaat steigen laut Robert-Koch-Institut (RKI) weiter an. Den kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage haben an diesem Sonntag die Städte Memmingen (56,7) und Rosenheim (70,8) sowie die Landkreise Regen (60,7) und Fürstenfeldbruck (64,3) überschritten. Ministerpräsident Markus Söder erklärt in diesem Zusammenhang den Mund-Nasenschutz als wirksamstes Mittel gegen das Virus und fordert als weitere Maßnahmen "frühere Sperrstunden und keine größeren Partys und Feiern für eine gewisse Zeit".

Ein weiteres bewährtes Mittel gegen die Ausbreitung der Pandemie lautet: Abstand halten. Die Schutzmaßnahmen haben jedoch auch erhebliche Nebenwirkungen für die Psyche. Allein im September sind 81.000 Anrufe bei der Telefonseelsorge eingegangen. Nicht nur, aber vor allem ältere Menschen leiden unter Einsamkeit. Der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski warnt gar vor einer "Epidemie der Einsamkeit".

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Im Seniorenheim Haus Abraham in Augsburg-Inningen sind fünf Mitarbeiter und 14 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden . Trotz des Corona-Ausbruchs bewahrt man im Inninger Seniorenzentrum Ruhe. Ein Sprecher des Hauses betont, man habe die Lage im Griff.

. Trotz des Corona-Ausbruchs bewahrt man im Inninger Seniorenzentrum Ruhe. Ein Sprecher des Hauses betont, man habe die Lage im Griff. In München hat die Polizei eine illegale Rave-Party auf dem Schlachthof-Gelände aufgelöst. Anwohner hatten die Party gemeldet und davon berichtet, dass etwa 150 Menschen vor Ort seien. Als die Polizei den Schlachthof erreichte, traf sie noch etwa 30 Personen an. Die Teilnehmer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung.

Anwohner hatten die Party gemeldet und davon berichtet, dass etwa 150 Menschen vor Ort seien. Als die den erreichte, traf sie noch etwa 30 Personen an. Die Teilnehmer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung. US-Präsident Donald Trump ist nach seiner Covid-19-Erkrankung zurück im Wahlkampf-Modus und laut seinem Leibarzt nicht mehr ansteckend. Sean Conley bestätigte in seiner Mitteilung allerdings nicht, dass der jüngste Corona-Test bei Trump negativ ausgefallen sei, er schrieb lediglich von einer "stets abnehmenden Viruskonzentration".

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 322.864 Fälle, das sind 3483 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 72.843 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 441 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

