Das Corona-Update vom 11. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Die Corona-Krise macht dem Staat schwer zu schaffen. Mit dem Lockdown brach der Konsum ein. Kurzarbeit und Jobabbau bringen nicht nur weniger Steuern ein, sondern treiben auch die Ausgaben in die Höhe. Und angesichts wegfallender Exporte wird sich die Lage auch in den nächsten ein bis zwei Jahren nur langsam bessern. Auch ein wirtschaftlich gut aufgestelltes Bundesland wie Bayern hat mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen.

Allein in diesem Jahr gehen die Steuereinnahmen in Bayern um 4,2 Milliarden Euro zurück. Bis Ende des Jahres 2022 könnten dem Freistaat und den Kommunen sogar bis zu zwölf Milliarden Euro Verlust drohen. Bei der Vorstellung der Steuerschätzung erklärte Bayerns Finanzminister Albert Füracker, dass Bayern wohl Kredite aufnehmen muss. Er erklärte, wie es mit Investitionen weitergeht und ob die Steuern erhöht werden. Lesen Sie mehr.

Auf Corona-Demos wollen am Samstag in mehreren Städten im Freistaat indes wieder mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Für eine Groß-Demo in München waren zunächst 5000 Menschen angekündigt. Die Stadt hatte die Veranstaltung auf 1000 Teilnehmer beschränkt und strenge Auflagen erlassen. Das Verwaltungsgericht hat diese nun bestätigt.

Unser Kollege Markus Bär schreibt in seinem Kommentar über die Corona-Demos: Dort treffen sich gewiss nicht ausschließlich Verrückte und Reichsbürger, sondern auch viele ganz normale Bürger, die bei Betrachtung der Lage ihre eigene Meinung gebildet haben und kundtun. Das ist ihr gutes Recht. Warum es wichtig ist, dass immer auch einige Menschen querdenken, lesen Sie in diesem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Corona-Ausbruch: Rund 140 Asylbewerber stehen in Augsburg unter Quarantäne. Nach positiven Corona-Tests bei einigen Bewohnern in zwei Lechhauser Unterkünften dürfen etliche Flüchtlinge ihre Unterkünfte nicht verlassen. Lesen Sie mehr.

Corona-Verdachtsfall: Dürfen verschnupfte Kinder in Corona-Zeiten in Kita oder Schule? In Bayern und anderen Bundesländern gibt es inzwischen klare Anweisungen bei Schnupfen in Kita und Schule. Doch die Unsicherheit bei bestimmten Symptomen bleibt. Lesen Sie mehr.

Corona bedeutet endgültig Aus: Ulmer Bordell schließt für immer. 30 Jahre lang führte Gerda Kalchschmid das wohl berühmteste Bordell Ulms, jetzt hat sie aufgehört und das Haus verkauft. Lesen Sie mehr.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 256.850 Fälle, das sind 1484 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 61.158 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 399 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

