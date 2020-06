18:48 Uhr

Das Corona-Update vom 12. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Familienfeiern in Göttingen, ein Schlachtbetrieb in Coesfeld: Deutschland hat so wenige Neuinfektionen mit Covid-19, dass die Öffentlichkeit ihren Fokus auf einzelne "Hotspots" richtet. Dort reiht sich nun auch der Landkreis Aichach-Friedberg ein, der derzeit deutschlandweit die höchste Rate von Neuinfektionen aufweist. Auslöser ist ein Spargelhof in Inchenhofen. Von insgesamt 525 Mitarbeitern haben sich mindestens 95 infiziert - damit fiel mehr als jeder sechste Test positiv aus. Alle Infizierten haben keine oder schwache Symptome. Derzeit arbeitet das Gesundheitsamt daran, alle Kontaktpersonen zu informieren.

In Inchenhofen sind indes viele Bürger besorgt - gibt es im Dorf noch mehr unentdeckte Infektionen oder müssen jetzt doch die Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben? Von weiteren Beschränkungen geht Bürgermeister Toni Schoder zunächst nicht aus. Auch in Bezug auf die Neuinfektionen ist er optimistisch: Es bestehe kein Kontakt der Bevölkerung zu den Spargelhof-Mitarbeitern, so Schoder. Davon geht auch das zuständige Gesundheitsamt aus.

Als Corona-Verlierer fühlen sich viele Familien. Die Schließung von Kitas und Schulen auf der einen Seite und die Einführung von Homeoffice auf der anderen hat in vielen Haushalten zu Stress geführt. Nun sollen Familien einen 300-Euro-Bonus pro Kind als Ausgleich bekommen. Aber wer profitiert davon? Wie erhält man den Bonus? Und was passiert, wenn ich Freibeträge in Anspruch nehme? Josef Brutscher hat sich mit der Lohnsteuerhilfe unterhalten und die Ergebnisse zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Neben dem Kinderbonus hat die Bundesregierung auch eine Senkung der Mehrwertsteuer beschlossen. Damit diese Maßnahmen möglichst schnell wirken, wird das sonst oft monatelange Gesetzgebungsverfahren in weniger als drei Wochen gepresst. Bis zum 29. Juni sollen die nötigen Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat vorliegen.

Die Corona-Krise hat ein Schlaglicht auf den schlechten Zustand vieler deutscher Schulen geworfen. Insbesondere in der Digitalisierung ist noch viel Luft nach oben. So konnten Kinder aus einkommensschwachen Haushalten nicht oder nur unter Einschränkungen aus der Ferne unterrichtet werden, weil keine PCs zur Verfügung stehen. Im Interview verrät Bildungsreferentin Martina Wild, wo die neue Augsburger Stadtregierung anpacken will.

Börsenwerte spiegeln regelmäßig die Erwartungen wider, die Anleger für die Entwicklung der Märkte haben. Und die Börsianer sehen offenbar immer weniger Grund zur Sorge: die Werte gehen nach oben . Der Schein könnte aber trügerisch sein, denn Deutschland hat den Tiefpunkt des Abschwungs noch nicht erreicht, kommentiert Christian Grimm.

Augsburger Unternehmer stören sich an einigen Corona-Regeln. Wieso etwa dürfen Flugreisende direkt nebeneinander sitzen, Busreisende aber nicht, fragt sich Reisebusunternehmer Philipp Hörmann. Wie ist es verantwortbar, dass Bedienungen bei ihrer Arbeit Masken tragen müssen, fragt sich Gastronom Bernhard Spielberger. Beide wollen vor Gericht ziehen. Spielberger war mit seiner ersten Klage gegen den Biergarten-Schluss um 20 Uhr bereits erfolgreich.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 185.674 Fälle, das sind 258 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.574 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 38 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 289 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

