12.03.2021

Das Corona-Update vom 12. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Es ist Mitte März - oder auch: die Zeit der Rotznasen. Manche Menschen sind erkältet, andere haben Heuschnupfen und wieder andere möglicherweise Corona. In Schulen und Kitas könnte das zum großen Problem werden. Deswegen müssen Kinder mit Erkältungssymptomen ab Montag einen negativen Corona-Test vorweisen, damit sie in die Schule oder Kita gehen dürfen. Gleiches gilt für Erzieherinnen und Lehrkräfte. Wie das bewerkstelligt werden soll und ein Kinderarzt, eine Erzieherin, ein Elternverband und die Gewerkschaft dazu sagen, können Sie hier nachlesen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Umfragewerte der CSU sinken: Die Masken-Affäre hat offenbar das Ansehen der CSU bei den Wählern beschädigt. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag unserer Redaktion würden nur 41,6 Prozent der Bayern ihr Kreuz bei der Partei von Ministerpräsident Markus Söder setzen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. So wenige waren es zuletzt im Herbst 2017. Doch auch die Zufriedenheit mit Söder selbst sinkt. Die Details erfahren Sie hier.

Zahlreiche Unternehmen warten auf die Überbrückungshilfen. Doch deren Auszahlung wurde vorübergehend gestoppt, nachdem Betrüger aufgeflogen waren. Unbekannte haben sich mit gefälschten Identitäten Millionen ergaunert. Mein Kollege geht der Frage nach, ob die Anträge nicht sorgfältig genug geprüft wurden. Masken für Bedürftige zurückgerufen: Nachdem ein Teil der vom Freistaat an Kommunen ausgegebenen Schutzmasken nicht den Schutzstandards entspricht, hat das Landesamt für Gesundheit nun eine Rückrufaktion in die Wege geleitet. Betroffen sind Masken, die mit Einführung der FFP2-Maskenpflicht an Bedürftige ausgegeben wurden. In Augsburg betrifft dieser Rückruf rund 250 Personen. Insgesamt geht es um 1500 Masken, also ein Prozent der in Augsburg an Bedürftige verteilten Menge. Die Einzelheiten haben wir hier für Sie.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.545.781 Fälle, das sind 12.834 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 454.117 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2093 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Während in Augsburg Lehrer und Kita-Mitarbeiter auf ihre Corona-Impfung warten, hat die Stadt einige Anwälte und deren Mitarbeiter geimpft. Was steckt dahinter?

Augsburger Steuerkanzlei wird bei Corona-Impfung vorgezogen

Ab Montag öffnet der Botanische Garten in Augsburg wieder. Wer ihn besuchen will, muss sich unbedingt vorher anmelden. Die Regeln im Überblick.

Corona: Botanischer Garten öffnet wieder - so klappt der Besuch

Der Inzidenz-Wert im Ostallgäu liegt knapp unter 100. Neben den Fällen im Buchloer Schlachthof gibt es in der ganzen Region viele neue Infektionen. Was das bedeutet.

Droht im Ostallgäu nach dem Corona-Ausbruch in Buchloe die "Notbremse"?

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

