Das Corona-Update vom 12. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Präsenzunterricht, ade. Rund 3000 Schulen in Deutschland unterrichten nicht mehr im Regelbetrieb, wie die Funke Mediengruppe berichtet.

Auch in Augsburg gestaltet sich der Unterricht immer schwieriger: 31 Klassen befinden sich in Quarantäne. Doch trotz der hohen Corona-Zahlen sollen die Schulen aber geöffnet bleiben. Die Begründung: Sie seien keine "Infektionstreiber". Was das heißt und warum das so ist, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Immer mehr Corona-Patienten liegen auf deutschen Intensivstationen. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin spricht von 3186 Covid-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden. Das ist ein Höchststand seit Beginn der Pandemie. Etwas mehr als die Hälfte der Intensiv-Patienten muss invasiv beatmet werden. Auch in Augsburg rüsten sich die Kliniken für den Anstieg.

Noch ist der alte US-Präsident an der Macht – und deswegen überrascht es viele Kritiker nicht, dass die Corona-Zahlen weiter steigen: Die Gesundheitsbehörden in den USA registrieren einen neuen Höchststand an täglichen Neuinfektionen. Für Mittwoch verzeichneten sie 143.231 Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Für den gewählten Präsident Joe Biden steht ab Januar also viel Arbeit im Kampf gegen das Coronavirus an. Einen Schritt hat er bereits jetzt getan und verkündet, wer sein Stabschef sein wird.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 727.553 Fälle, das sind 21.866 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 144.705 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4791 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

