12.10.2020

Das Corona-Update vom 12. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Über das Wochenende ist der Wert der Corona-Neuinfektionen in Augsburg sprunghaft angestiegen - von 29,2 auf nun 49,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es ist der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie in Augsburg. Damit kratzt die Stadt am kritischen Grenzwert von 50. Ab diesem Wert muss eine Stadt Maßnahmen ergreifen, damit die Zahl der ermittelten Infektionen wieder darunter sinkt. Als Folge des starken Anstiegs muss das Heimspiel des FC Augsburg gegen Tabellenführer RB Leipzig am kommenden Samstag ohne Zuschauer stattfinden.

Wie Oberbürgermeisterin Eva Weber heute Nachmittag in einer Pressekonferenz (die Sie hier nachträglich anschauen können) erklärte, geht das Augsburger Gesundheitsamt davon aus, "dass heute, morgen oder spätestens am Mittwoch die 50 gerissen sein wird". Welche Maßnahmen dann getroffen werden und welche Regeln aktuell schon gelten, hat Miriam Zissler hier zusammengetragen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Landeshauptstadt ist derweil schon einen Schritt weiter: In München wurde heute Morgen ein Wert von 50,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet, damit ist die Stadt wieder Corona-Risikogebiet. Was das nun konkret bedeutet, lesen Sie hier.

wurde heute Morgen ein pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet, damit ist die Stadt wieder Corona-Risikogebiet. Was das nun konkret bedeutet, lesen Sie hier. Vier Monate nachdem 96 Corona-Fälle auf einem Spargelhof in Inchenhofen den Landkreis Aichach-Friedberg zu einem Corona-Hotspot machten, ist dort erneut ein Erntehelfer positiv auf das Virus getestet worden. Der Mann arbeitete auf einem Obsthof im Gemeindebereich Adelzhausen . 70 seiner Kollegen befinden sich nun in Quarantäne.

den zu einem Corona-Hotspot machten, ist dort erneut ein worden. Der Mann arbeitete auf einem . 70 seiner Kollegen befinden sich nun in Quarantäne. Das Corona-Virus sei nur erfunden, die Krise diene dem Ziel, das Bargeld abzuschaffen und Bill Gates plane eine weltweite Impfpflicht: Verschwörungsideologien wie diese geistern seit Monaten durch das Internet. Mitunter tragen Prominente wie Sänger Xavier Naidoo oder Vegan-Koch Attila Hildmann dazu bei, dass solch krude Ansichten sich rasant verbreiten – besonders über den russischen Nachrichtendienst Telegram. Wie radikale Gruppen das ausnutzen, hat Brigitte Mellert sich genauer angeschaut.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 325.331 Fälle, das sind 2467 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 73.186 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 343 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

