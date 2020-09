19:12 Uhr

Das Corona-Update vom 12. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Tests wurden zu spät übermittelt und dem Personal soll es an Qualifikation mangeln. Die bayerische Corona-Politik stand in den vergangenen Wochen unter Beschuss. Jetzt werden immer wieder Stimmen laut, die eine Neujustierung der Politik fordern. Gerald Quitterer, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, zum Beispiel stellt sich gegen eine ungezielte, kostenlose Testung Gesunder. Er schlägt vielmehr vor, sich auf die frühzeitige Erfassung von Patienten mit Symptomen oder Risikogruppen zu konzentrieren. Zum Teil kommen solche Forderungen auch aus der Regierungskoaltion. Was dahinter steckt, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 258.480 Fälle, das sind 1630 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 61.561 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 403 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

