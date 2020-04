19:30 Uhr

Das Corona-Update vom 13. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Mitten in der Corona-Zeit gute Nachrichten zu finden, ist gar nicht so einfach. Auch diese liest sich zunächst nicht wirklich positiv: Die Corona-Krise stellt Wohnungssuchende vor Probleme und löst Kettenreaktionen aus. Darin versteckt sich dann aber doch eine gute Nachricht. Zumindest für Mieter. Denn die Mietpreise könnten jetzt fallen.

Der deutsche Lehrerverband vermutet, dass die Schule auch nach den Osterferien nicht in gewohnter Form öffnen kann. Wie gehen die Betroffenen mit dieser in dieser Situation um? Wir haben bei Eltern und Schülern nachgefragt und viele Ideen gesammelt, wie eine Rückkehr zum Alltag nach den Corona-bedingten Schulschließungen aussehen könnte.

Ob es überhaupt Sinn macht, Pläne zu schmieden, bezweifelt Professor Axel Heller. Er ist einer von drei schwäbischen Corona-Koordinatoren. Im Interview erklärt er, warum es in der aktuellen Lage nichts bringt, zu weit voraus zu planen - und wieso ihm seine Erfahrungen mit den Elbfluten gerade sehr helfen.

Weltweit sind laut der Johns Hopkins University rund 1,85 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 114.000 Menschen sind bereits an den Folgen gestorben. Besonders dramatisch ist die Situation aktuell im US-Bundesstaat New York. Die Gesamtzahl der Todesopfer in dem nordöstlichen Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern liegt aktuell bei 10.065.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Positive Nachrichten im Zusammenhang mit E-Tretrollern gab's in den vergangenen Monaten eher selten. Diese gehört aber in diese Kategorie: Personen in systemrelevanten Berufen können in Augsburg teils kostenlos mit den elektronischen Rollern fahren. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

Wie funktioniert der Unterricht zuhause, wenn die Schulen geschlossen sind? In Briefen an Bayerns Kultusminister wählen Eltern und Schüler deutliche Worte. Und die fallen nicht gerade freundlich aus.

Damit Europa die Corona-Krise übersteht, müssen Norden und Süden jeweils den Standpunkt des anderen verstehen. Für Deutschland und Italien steht viel auf dem Spiel. Unter welchen Voraussetzungen es gemeinsame Lösungen geben kann, erklärt Francesco A. Schurr in einem Gastbeitrag.

Deutschland war brav, folgsam, schlau. Über die Ostertage hielten sich die Menschen bundesweit trotz besten Feiertagswetters an die strengen Corona-Regeln. Die Bevölkerung hat geliefert. Jetzt ist die Politik dran. Sie muss in Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch entscheiden, wie die strengen Corona-Regeln gelockert werden, fordert Stefan Lange in seinem Kommentar.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 123.016 Fälle, das sind 2537 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 33.015 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 733 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 252 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

