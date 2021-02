18:05 Uhr

Das Corona-Update vom 13. Februar

Von Tim Frehler

Beim Thema Impfen ist weiterhin Geduld gefragt. Vor allem ältere und schwer kranke Menschen warten noch sehnsüchtig auf ihren Impftermin, obwohl sie hoch gefährdet sind, an Covid-19 zu erkranken. Dass Menschen, die eigentlich noch gar nicht an der Reihe wären, gegen Corona geimpft werden, verschärft die Situation der besonders gefährdeten Menschen zusätzlich. Viele von ihnen sind fassungslos und fordern Konsequenzen für die Drängler. Unsere Autorin Daniela Hungbaur hat sich umgehört.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Lange galt der Corona-Inzidenzwert von 50 als das Maß aller Dinge. Nun wird eine Lockerung des Lockdowns mit einem Wert von 35 verbunden. Willkürlich erscheint nicht nur vielen Händlern dieser Schritt. Aber ist er das auch? Warum die Politik die Corona-Ziellinie verschiebt, lesen Sie hier.

In Augsburg steigt die Anzahl der Infektionen mit der mutierten Form des Corona-Virus aus Großbritannien. 28 Fälle wurden bislang festgestellt. Die Stadt ruft zu Vorsicht auf, gleichzeitig gibt es aber auch die ersten Lockerungen - etwa bei der Maskenpflicht. Mehr zu den Corona-Plänen der Stadt erfahren Sie hier.

Nach mehr als zwei Monaten Zwangspause machen die Kitas in Bayern am 22. Februar wieder auf. Zumindest dort, wo die Infektionszahlen es zulassen. Familien warten bereits sehnsüchtig auf die Wiedereröffnung. Doch es gibt keine Schnelltests und große Bedenken. Ob Bayerns Kitas jetzt wirklich besser vor Corona geschützt sind, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.328.447 Fälle, das sind 8.354 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 419.644 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.188 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

