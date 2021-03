vor 16 Min.

Das Corona-Update vom 13. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Deutschland lockert – und geht damit nach Meinung des Robert-Koch-Instituts ein großes Risiko ein. Die Gesundheitsbehörde erwartet in der Woche nach Ostern höhere Neuinfektionszahlen als rund um Weihnachten. Im Moment liegt die deutschlandweite Inzidenz bei rund 76. In der Woche ab Ostermontag, 5. April, könnte sie auf 350 steigen, so das RKI.

Grund dafür sei die exponentielle Ausbreitung der Corona-Variante B.1.1.7 seit Anfang des Jahres. Dass die Inzidenzen trotzdem noch vergleichsweise gering sind, liege am Rückgang der anderen Varianten. Was diese Entwicklung für mögliche weitere Öffnungsschritte bedeuten kann, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

AstraZeneca sorgt erneut für Schlagzeilen. Wegen Lieferproblemen stoppt das Bundesland Thüringen vorerst die Terminvergabe für Impfungen und den Impfstart bei Hausärzten. Die Gesundheitsministerin des Landes, Heike Werner , bezeichnete die angekündigte Lieferkürzung als "absolut inakzeptabel". Erst am Freitag hatte AstraZeneca angekündigt, bis Jahresmitte nur 100 Millionen Dosen an die EU-Staaten zu liefern – statt der zunächst anvisierten 220 Millionen Dosen.

Wegen Lieferproblemen stoppt das Bundesland Thüringen vorerst die Terminvergabe für Impfungen und den Impfstart bei Hausärzten. Die Gesundheitsministerin des Landes, , bezeichnete die angekündigte Lieferkürzung als "absolut inakzeptabel". Erst am Freitag hatte angekündigt, bis Jahresmitte nur 100 Millionen Dosen an die EU-Staaten zu liefern – statt der zunächst anvisierten 220 Millionen Dosen. Was die Lieferprobleme für Bayern bedeuten , ist noch unklar. "Wir werden die genauen Auswirkungen sorgfältig prüfen", sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums. Den Fortschritt der Impfungen in den einzelnen Bundesländern können Sie hier mitverfolgen.

, ist noch unklar. "Wir werden die genauen Auswirkungen sorgfältig prüfen", sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums. Den Fortschritt der Impfungen in den einzelnen Bundesländern können Sie hier mitverfolgen. Ab Montag kehren Schüler in Bayern in ihre Klassenzimmer zurück – meist zum Wechselunterricht. Doch sind die Schulen überhaupt dafür gerüstet? Andrea Baumann hat sich die Situation in Augsburg angeschaut.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.558.455 Fälle, das sind 12.674 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 456.084 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1967 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Vor gut einem Jahr war Hans Reichhart noch Bayerns Bau- und Verkehrsminister, ehe er Landrat in Günzburg wurde. Seine Bilanz zwischen Pandemie und Masken-Affäre.

Günzburger Landrat Reichhart: "Corona verstärkt Spaltung der Gesellschaft"

Die Corona-Inzidenz in Augsburg ist zuletzt wieder angestiegen. Am Samstag wird ein leichter Rückgang gemeldet.

Coronavirus in Augsburg: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

Auch die AOK fordert, dass die Praxen schnell in die Corona-Impfung einsteigen. In Bremen übernimmt die Krankenkasse die Einladung der Risikopatienten.

Krankenkassen wollen Hausärzten beim Impfen helfen

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen