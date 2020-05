vor 39 Min.

Das Corona-Update vom 13. Mai

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Yannick Dillinger

Europa kommt sich zumindest wieder ein bisschen näher: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am Mittwoch Grenzöffnungen angekündigt. An welcher Grenze gerade welche Regelung gilt, hat unsere Autorin zusammengetragen. Außerdem haben wir eine Kollegin an die deutsch-österreichische Grenze geschickt. Ihre Reportage vermittelt einen starken Eindruck davon, wie die aktuelle Situation die Menschen hüben wie drüben beeinträchtigt und wie sie sehr sich Menschen in beiden Ländern freuen, sich schon bald wieder begegnen zu dürfen. So nah und doch so fern: Wie zwei Nachbarorte an der Grenze die Trennung erleben.

Klaus Winter ist Gastronom und Inhaber einer Grill-Akademie in Lindau am Bodensee. Zu ihm strömen in normalen Zeiten die Grillfans in Massen - entweder um einfach nur ausgiebig zu essen, oder um zu erlernen, wie sie ihre Steaks auf den Punkt grillen. Diese Zeiten sind auch für Klaus Winter nicht normal. Seit Wochen ist sein Betrieb geschlossen. Das ist schlimm für ihn, denn er liebt seine Arbeit. Es ist aber keine Katastrophe, hat er doch vor der Pandemie noch eine Versicherung abgeschlossen, die die wirtschaftlichen Schäden in Grenzen hält. Dachte Klaus Winter. Denkste, dachte sich die Versicherung. Sie möchte nicht den vollen Betrag zahlen. Das schmeckt Klaus Winter so gar nicht. Der Gastwirt droht mit Klage.

Vor fünf Jahren hat das Schicksal bei Familie Schlecht aus Affing das erste Mal so richtig heftig zugeschlagen: Der Tornado, der damals in der Umgebung eine Schneise der Verwüstung hinterließ, zerstörte zu großen Teilen auch das Heim der Familie. Mühsam und mit viel Durchhaltevermögen berappelten sich die Schlechts wieder, machten sich an den Wiederaufbau. Sie waren guter Dinge, endlich wieder in Frieden leben zu können. Bis in diesem Frühjahr das Coronavirus ausbrach - und die gesamte Familie sich infizierte. Die meisten Familienmitglieder überstanden die Infektion recht gut. Nicht so die Großmutter, die im Krankenhaus Aichach an Covid19 verstirbt. Erst der Tornado, dann Corona: Familie Schlecht erlebt zweites Unglück.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Steuern runter, Kaufprämien rauf? Ist das der Mix, mit dem der Staat der Wirtschaft wieder auf die Beine hilft? Es gibt zumindest Zweifel. Im Kampf gegen konjunkturelle Folgen der Corona-Flaute überbieten sich die Akteure in Politik und Wirtschaft geradezu mit Ideen. Doch was kann der Wirtschaft denn wirklich helfen?

Die Kitas sind zu, die Schulen nur zum Teil geöffnet. Viele Eltern vollführen seit vielen Wochen den Spagat aus Kinderbetreuung und Home Office. Das scheint bei manchen ganz gut zu klappen, bei vielen aber auch nicht. Einige Mütter und Väter machen ihrem Ärger nun in sozialen Netzwerken Luft. Unter dem Hashtag #coronaelternrechnenab fordern sie mehr Unterstützung für die Situation zu Hause. Unser Autor kommentiert, wieso diese Eltern seiner Meinung nach die falsche Rechnung aufmachen.

"Es geht wieder los": Mit diesen vier Worten hat der Bayerische Fußballverband auf seiner Website seiner Freude darüber Ausdruck verliehen, dass nun auch Amateurvereine wieder in einen Trainingsbetrieb einsteigen können. Diese Worte sind mittlerweile wieder gelöscht. Ein Grund könnte sein, dass die Vereine selbst gar nicht mal so euphorisch auf die Nachricht reagiert haben. Denn: Viele Augsburger Vereine halten wenig von den Lockerungen des Verbands.

Endlich wieder Möbel kaufen, scheinen sich viele Menschen im Süden der Republik am Montag gedacht haben. Möbelhäusern bildeten sich mitunter lange Schlagen. Der Kauf von Stuhl, Tisch und Bett verlangte dem einen oder anderen doch einige Geduld ab. So läuft er ab, der Möbelkauf mit Mundschutz.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 171.306 Fälle, das sind 798 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 44.802 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 209 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 343 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

