Das Corona-Update vom 13. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Die Corona-Pandemie begleitet uns nun seit etwa einem Dreivierteljahr. Gut möglich also, dass wir uns in dieser Zeit bereits mit dem Virus infiziert haben, ohne es gemerkt zu haben. Ein Antikörpertest, den es unter anderem online beim Drogeriemarkt dm zu kaufen gibt, verspricht Antworten. Ärzte und das Bayerische Landesamt für Gesundheit sind aber zurückhaltend und wollen sich lieber nicht zur Zuverlässigkeit dieses Tests äußern.

Mein Kollege Fabian Kluge wollte genauer wissen, was einen bei einem solchen Test für zuhause erwartet und hat den Selbstversuch gewagt. Hier können Sie nachlesen, wie es ihm ergangen ist und welche Schlüsse er für sich aus dem Versuch zieht.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Corona hat viel verändert. Die Sehnsucht nach einem "normalen" Leben ist daher bei vielen groß - und auch die Hoffnung, dass ein Impfstoff dieses zurückbringt. Zwei Drittel der Deutschen sehen das so, wie eine exklusive Umfrage für unsere Redaktion ergeben hat.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 751.095 Fälle, das sind 23.542 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 148.882 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4177 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

