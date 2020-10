vor 44 Min.

Das Corona-Update vom 13. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Es ist ein Vorschlag, der heute für Aufregung gesorgt hat: Zwei Politiker der Unionsfraktion im Bundestag möchten die Weihnachtsferien verlängern, um Schüler und Lehrer vor dem Coronavirus zu schützen. Stephan Pilsinger, CSU-Abgeordneter aus München, regt bis zu vier Wochen längere Ferien rund um die Jahreswende an. Was er sich davon verspricht, wann die verpasste Schulzeit wieder aufgeholt werden soll und wie die anderen Parteien auf die Idee reagieren, hat Sarah Ritschel hier zusammengefasst.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach sich am frühen Nachmittag gegen eine Verlängerung der Ferien aus. Um die Schule gebe es ohnehin schon viele Diskussionen: "Wir reden jetzt darüber, wie wir Unterricht gestalten können", betonte er - nun sei nicht die Zeit, über Ferien-Verlängerungen zu reden und so mit "zusätzlichen Dingen" für Verunsicherung zu sorgen. Für notwendig hält er im Gegenzug eine erweiterte Maskenpflicht in Deutschland. Darüber will Söder am Mittwoch diskutieren, wenn die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel zusammenkommen. Philipp Schulte hat aufgeschrieben, welche Punkte Söder dann noch ansprechen möchte - und wie er einen zweiten Lockdown in Bayern verhindern will.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Gestern hatte es sich schon angekündigt, nun steht fest: Augsburg hat die Obergrenze für Neuinfektionen überschritten . 58,05 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen meldet das Gesundheitsamt. Was das nunkonkret bedeutet? Jörg Heinzle beantwortet hier die wichtigsten Fragen.

. 58,05 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen meldet das Gesundheitsamt. Was das nunkonkret bedeutet? Jörg Heinzle beantwortet hier die wichtigsten Fragen. Wer es als Pilot ins Cockpit einer Lufthansa-Maschine schafft, hat das große Los gezogen. So war es bisher. Doch jetzt - Stichwort: Corona-Krise - ist der Konzern in Existenznot geraten und will seine Flugschüler loswerden . Ein Betroffener, der sich nicht daran erinnern kann, dass er jemals etwas anderes als Pilot werden wollte, erzählt hier, wie es für ihn nun weitergeht.

. Ein Betroffener, der sich nicht daran erinnern kann, dass er jemals etwas anderes als Pilot werden wollte, erzählt hier, wie es für ihn nun weitergeht. Mallorca und die Kanaren , Dalmatien und die Schwarzmeerküste, Korsika und die Côte d’Azur : In vielen beliebten Reisegebieten ist die Zahl der Corona-Infektionen deutlich angestiegen. Die Folge: Reisewarnungen, abgesagte Flugverbindungen – und der Urlauber verliert auch die Lust, sich solchen Risiken auszusetzen. Es gibt aber durchaus noch Reiseländer und -regionen mit vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen. Wo Urlauber jetzt noch (verhältnismäßig) beruhigt hinreisen können und was dort zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 329.453 Fälle, das sind 4122 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 73.788 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 602 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

