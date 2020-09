20:00 Uhr

Das Corona-Update vom 13. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Die Corona-Krise hat die Arbeitslosenzahlen nach oben schnellen lassen. Im August waren es im Raum Augsburg etwa 15.000 Arbeitslose - eine Quote von 4,9 Prozent. Die zehntausenden Beschäftigten in Kurzarbeit nicht miteinbezogen.

Wohin führt der Weg für die Beschäftigten? Das Stimmungsbild der Firmenchefs in der Region Augsburg jedenfalls ist schlechter als andernorts. Das bestätigt auch die Bestandsaufnahme der Industrie- und Handelskammer. So bewerteten die Augsburger Unternehmen in der IHK-Konjunkturumfrage im Mai 2020 ihre Geschäftslage doppelt so schlecht als der Durchschnitt aller in Bayerisch-Schwaben befragten Unternehmen.

Ist die Sorge berechtigt? Rollt da eine Pleitewelle auf Augsburg zu? Und wie sieht es auf dem Ausbildungsmarkt aus? Die Antworten: hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

So ein Virus macht vor niemandem halt. Weder vor Profisportlern noch vor berühmten Schauspielerinnen. Und auch nicht vor Königshäusern. Deshalb musste jetzt die Tochter des spanischen Königs Felipe VI., Kronprinzessin Leonor von Spanien, nach einem Corona-Fall in ihrer Schulklasse in Madrid in Quarantäne. Die ganze Geschichte.

Ob das Virus einen selbst schon befallen hat oder nicht, lässt sich im Testzentrum an der Augsburger Messe herausfinden. Wo Sie das Zentrum finden, wie der Test abläuft und wann die Ergebnisse mitgeteilt werden, lesen Sie hier.

Die großen Fußball-Ligen haben zwar Sorgen mit dem Virus, ihre Existenz bedroht es aber nicht. Anders ist das bei kleineren Sportarten und -ligen. Vereine aus unterschiedlichen Disziplinen forderten jetzt, schnellstmöglich die Spielstätten für Zuschauer zu öffnen. Nun muss ein klares Signal her - sonst gibt es einige Klubs bald nicht mehr. Lesen Sie dazu unseren Kommentar: Bayerns Hallensportarten brauchen nun eine klare Ansage der Politik.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 259.428 Fälle, das sind 948 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 61.705 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 144 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

So unverzichtbar die Jahreszeiten und deren Wechsel sein mögen: Für diesmal und bis zum Impfstoff mag man sich einen endlosen Sommer wünschen. Lesen Sie hier, warum der kommende Herbst zum fürchten ist. Und für Optimisten: Hier finden Sie die Gegenposition.

