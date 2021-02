vor 32 Min.

Das Corona-Update vom 14. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Heute ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. Paare schenken sich Blumen und Süßigkeiten, verbringen die Zeit gemeinsam bei einem Spaziergang, gutem Essen oder einfach auf dem Sofa. Man macht es sich nett und genießt die gemeinsame Zeit. Was unkompliziert und vielleicht auch ein bisschen kitschig klingt, ist für einige Paare jedoch bloßes Wunschdenken. Denn mit der Corona-Krise wurde Europa zum Kontinent der geschlossenen Grenzen. Kontrollen sollen Viren und Mutationen fernhalten - und trennen gleichzeitig Liebende. Manche konnten ihren Partner seit fast einem Jahr nicht mehr besuchen. Sieben Paare erzählen, wie sie unter den geschlossenen Grenzen leiden.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Auch zwischen Opposition und Regierung in der bayerischen Landespolitik knistert es, allerdings auf die unangenehme Art und Weise. Zwei Schweizer Jungmillionäre haben 2020 offenbar auch den Freistaat Bayern abgezockt und ihm womöglich Millionen für überteuerte Masken aus der Tasche gezogen. Der SPD-Abgeordnete von Brunn sieht sich von der Staatsregierung getäuscht.

Bislang trennten nicht nur Landesgrenzen so manches Paar, sondern auch die nächtliche Ausgangssperre in Bayern. Die wird aber ab morgen gelockert. Sie gilt dann nicht mehr bayernweit und beginnt auch erst eine Stunde später. Wo die Ausgangssperre weiterhin in Kraft bleibt, erfahren Sie hier.

Bedenklich ist hingegen eine andere Entwicklung: Die Zahl antisemitischer Vorfälle hat in Bayern deutlich zugenommen. Ein neues Phänomen ist, dass sich Corona-Leugner mit der Lage der Juden in der NS-Zeit vergleichen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.334.561 Fälle, das sind 6.114 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 420.472 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 828 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

