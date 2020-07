vor 1 Min.

Das Corona-Update vom 14. Juli

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Thomas Fritzmeier

In der Corona-Politik marschierten sie weitgehend im Gleichschritt - am Dienstag präsentierten sich Markus Söder und Angela Merkel auch im realen Leben Seite an Seite. Die deutsche Bundeskanzlerin war als Ehrengast bei einer Sitzung des bayerischen Kabinetts anwesend. Am Chiemsee standen ein Kutsch- und Schifffahrt auf dem Programm. Und es wurde über vieles geredet - vor allem über die neu gefundene Harmonie zwischen CDU und CSU und das „gute gemeinsame Miteinander“, das Söder spätestens seit Beginn der Corona-Krise mit Merkel verbindet.

Nur über Kanzlerkandidaten wurde offiziell nicht gesprochen. Warum Söder das Thema aussparte - und sogar ein Foto mit einem Plakat verweigerte, lesen Sie hier.

Über das Kuscheltreffen zwischen Angela Merkel und Markus Söder kann man viele Witze reißen, schreibt Chefredakteur Gregor Peter Schmitz in seinem Kommentar. Er stellt jedoch auch klar: Es nützt ganz ernsthaft beiden – und unserem Land.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Nützlich, besser gesagt dringend notwendig, wäre eine Entlastung für die Polizei in Deutschland . Die Beamten von Bund und Ländern sitzen aktuell auf 20 Millionen Überstunden. Der Druck auf die Polizeibeamten wächst – und sie werden immer öfter attackiert. Was das mit Corona zu tun hat und wie viele Polizisten sich selbst infiziert haben, lesen Sie hier..

in . Die Beamten von Bund und Ländern sitzen aktuell auf 20 Millionen Überstunden. Der Druck auf die Polizeibeamten wächst – und sie werden immer öfter attackiert. Was das mit Corona zu tun hat und wie viele Polizisten sich selbst infiziert haben, lesen Sie hier.. Die Bundesregierung hat bestätigt, bei Corona-Ausbrüchen regionale Ausreisebeschränkungen zu erwägen. "Darüber diskutieren wir als eine Maßnahme, ob das nicht am Ende eine bessere Variante ist, als wenn man am Urlaubsort ankommt, um dann zurückgewiesen zu werden", sagte Kanzleramtschef Helge Braun ( CDU ) am Dienstag. Warum der Deutsche Landkreistag diese Pläne für überzogen hält, lesen Sie hier.

hat bestätigt, "Darüber diskutieren wir als eine Maßnahme, ob das nicht am Ende eine bessere Variante ist, als wenn man am Urlaubsort ankommt, um dann zurückgewiesen zu werden", sagte Kanzleramtschef ( ) am Dienstag. Warum der diese Pläne für überzogen hält, lesen Sie hier. Nicht überzogen, sondern extrem bezeichnet Jens Soentgen die Ansichten von Verschwörungstheoretikern. Der Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt an der Universität Augsburg sieht Ähnlichkeiten in der öffentlichen Debatte zum Klimawandel und der Corona-Pandemie. In beiden Fällen ist die Wissenschaft ins Visier geraten. Warum die Wiissenschaft nun reagieren muss.

Die Zahlen: Mittlerweile gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 199.375 Fälle, das sind 412 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bis heute 49.350 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 77 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 454 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

