Das Corona-Update vom 14. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Europa fühlt sich für die Menschen, die darin wohnen, Stück für Stück wieder europäischer an. Immer mehr Länder öffnen ihre Grenzen. Polen etwa ließ erstmal wieder Deutsche ohne triftigen Grund ins Land. Das führte unter anderem in Frankfurt an der Oder zu tollen Bildern, als Menschen dort ihre Nachbarn in der unmittelbar angrenzenden Stadt Slubice wieder sehen durften. Ab Montag lässt Deutschland die Reisewarnung für 27 Länder Europas fallen. Ab dann startet auch eine Testphase auf Mallorca. Rund zehntausend Menschen werden auf der Insel ausprobieren, ob die Hygienekonzepte noch Spaß zulassen und Infektionen verhindern. Auch die so gebeutelten Reisebüros verzeichnen wieder höhere Nachfrage - auch für außereuropäische Ziele.

Was die Testreisenden für Mallorca herausfinden sollen, das tut Redakteurin Lea Thies für unsere Leserinnen und Leser. Sie durften abstimmen, wohin Thies reisen soll und aus welchem Land sie ihre Camping-Erfahrungen berichten soll. Und die Entscheidung ist gefallen: es geht nach Kroatien. Was die Familie darüber denkt und wann es losgeht, lesen Sie in unserem Live-Blog.

Ab Montag dürfen in Bayern grundsätzlich auch alle Schülerinnen und Schüler in die Schule, wenn auch nur grüppchenweise und mit begrenzter Stundenzahl. Klassenfahrten sind aber noch nicht wieder drin. Was bereits gebucht war, wurde storniert. Und hier beginnt der Ärger für viele Eltern: Sie bekamen Post von der Schule, mit der Forderung für die Stornokosten aufzukommen. Ausnahmen gibt es nur in Härtefällen. Eltern, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat, finden das dreist. Dass das auch anders geregelt werden kann, zeigt ein Blick in Nachbarbundesländer.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Es steht tatsächlich ein Datum fest: Ab Dienstag steht die Corona-App zum Download bereit . Nach den vielen Diskussionen, Verschiebungen und angesichts der aktuell niedrigen Infektionszahlen ist das Interesse daran aber merklich zurückgegangen. Falls Sie selbst noch offene Fragen oder Zweifel haben, was die App jetzt eigentlich nützt, legen wir Ihnen unser FAQ ans Herz.

Den ganzen Tag zuhause sein und niemand, der stört: Für Roman-Autoren ist der Lockdown doch ideal, oder? So perfekt war es leider nicht, sagt Krimi-Autor Sebastian Fitzek . Im Interview verrät er, dass ihn mehr als sonst vom Schreiben abgehalten hat.

Nirgends war der Lockdown so hart und lang wie in Italien - und kaum ein europäisches Land leidet so stark unter den Auswirkungen. Das droht nun auch das schon alte Problem der Italiener mit Populisten zu befeuern. Antonio Pappalardo lautet der Name, der in den Straßen derzeit skandiert wird. Das zeigt: Italien steht nach dem Lockdown vor einer gefährlichen Wegscheide, analysiert Julius Müller-Meiningen in einer ausführlichen Reportage.

Die Bundesregierung will kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen. Im Sommer sollen sie Überbrückungshilfen bekommen. Ein entsprechendes Gesetzespaket ist auf den Weg gebracht worden. Maximal seien pro Unternehmen für drei Monate 150.000 Euro drin.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 186.269 Fälle, das sind 247 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.626 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 14 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 270 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

