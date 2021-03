14.03.2021

Das Corona-Update vom 14. März

Von Philipp Wehrmann

Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt auf 79. Damit nähert sich der Bundesschnitt immer weiter dem Wert 100, ab dem Landkreise die Notbremse ziehen müssen. Der Städte- und Gemeindebund nennt den wichtigsten Schritt, um dem entgegen zu wirken: schneller und mehr impfen.

Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg verlangt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), so schnell wie möglich Hausärzte in die Öffnungsstrategie einzubeziehen. Andernfalls drohe die Öffnungsstrategie zu scheitern, warnt der Verband. In immer größeren Teilen Deutschlands drohen also Schließungen - dabei haben auch in der Region Geschäfte teilweise erst an diesem Wochenende öffnen können. Wie das funktioniert hat, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Corona-Demonstrationen eskalieren. Am Wochenende gab es in mehreren deutschen Städten Demonstrationen gegen die Corona-Politik - nicht immer gingen sie friedlich über die Bühne. Nach Protesten in Dresden zog die Polizei eine ernüchternde Bilanz. Zwölf Beamte wurden nach Polizeiangaben verletzt. Knapp 50 Straftaten wurden registriert, darunter tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigungen sowie Verstöße gegen das Waffengesetz.

Bayern hält an Impfstrategie fest. Astrazeneca liefert weniger Impfdosen als erwartet. Im Freistaat soll trotzdem wie geplant am 1. April mit dem Impfen durch die Hausärzte vor allem in den Grenzregionen begonnen werden, kündigt Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) an.

Ein Medizintechnik-Unternehmen in der Region expandiert. Auch in der Corona-Pandemie gibt es gute Nachrichten aus der Wirtschaft: Eine Schwabmünchner Firma will ihre Belegschaft von mehreren Hundert Mitarbeitern weiter ausbauen. "Bis Jahresende wollen wir noch mal bis zu 100 Mitarbeiter einstellen", sagt einer der Eigentümer, Ralf Ritter, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.569.245 Fälle, das sind 10.790 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 457.912 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.828 mehr als am Vortag.

