Das Corona-Update vom 14. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

100 Millionen Euro - so viel Geld hat Ministerpräsident Markus Söder als Unterstützung für den Wirtschaftsstandort Augsburg versprochen. Geflossen ist das Geld noch nicht, doch in Augsburg gibt es bereits Pläne, wie die Finanzhilfen eingesetzt werden sollen. Denn nach den Vorstellungen von Staats- und Stadtregierung soll Augsburg zu einem Zentrum für Künstliche Intelligenz und Wasserstoff werden. Wie die Reaktionen darauf in Augsburg ausfallen und was die Ankündigung für die Stadt bedeutet, erfahren Sie hier.

Nicht nur Augsburg bekommt Millionen vom Freistaat. Insgesamt steckt Bayern mit dem neuen Programm weitere Milliardensummen in die Wirtschaft. "Söder kleckert nicht, er klotzt", schreibt unser Landtagskorrespondent Uli Bachmeier daher in seinem Kommentar, in dem er sich auch über die Verkündungswucht des Ministerpräsidenten Gedanken macht - und anmerkt, es wäre noch besser gewesen, wenn Söder bereits früher gehandelt hätte. Den ganzen Kommentar lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Großveranstaltungen sind seit Beginn der Corona-Krise verboten, zu groß ist dort offenbar das Infektionsrisiko. Doch was ist darüber bislang überhaupt bekannt? Und warum durfte Hansa Rostock am vergangenen Wochenende im DFB-Pokal vor 7500 Zuschauern gegen den VfB Stuttgart spielen? Diesen Fragen ist meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt nachgegangen.

Auch in der Bundesliga sind bei manchen Klubs wieder Spiele vor Fans erlaubt, andernorts müssen die Stadien leer bleiben. FCA-Spieler Florian Niederlechner findet das unfair und sagt: "Entweder dürfen alle vor Fans spielen - oder eben keiner." Das ganze Interview mit dem Fußballprofi können Sie hier nachlesen.

Vielleicht tut sich schon morgen etwas in dieser Richtung. Denn Bund und Länder wollen am Dienstag über eine einheitliche Lösung für den Profifußball beraten. Auch beim Eishockey und Basketball deutet sich ein Entschluss an.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 260.355 Fälle, das sind 927 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 61.974 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 269 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

