Das Corona-Update vom 15. August

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Das Tempo in der bayerischen Corona-Teststrategie ist hoch. Dass dabei Fehler passieren können, hat die Panne in der vergangenen Woche gezeigt. Und auch am Samstag waren die Gesundheitsbehörden in Bayern noch nicht in der Lage, das Problem bei der Benachrichtigung von positiv auf das Coronavirus getesteten Urlaubsrückkehrern zu lösen. Die Zahlen, die unter anderem darüber Auskunft geben sollen, wie viele der positiv Getesteten ihr Ergebnis nun inzwischen erfahren haben, sollen nun am Sonntagnachmittag bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Samstag.

Weil die Infektionszahlen aber weiter steigen, soll auch weiter intensiv getestet werden. Um die Testkapazitäten weiter hochzufahren, will Bayern bis Ende August Teststätten in allen Landkreisen und kreisfreien Städten einrichten. Dort soll sich jeder kostenlos testen lassen können. Das hat der Ministerrat am Montag beschlossen.

Sieben solcher Testzentren sollen im Allgäu eingerichtet werden. Wann die Einrichtungen eröffnen sollen und wie das weitere Vorgehen aussehen soll, darüber wurden die Verantwortlichen im Allgäu aber nur dürftig informiert. Die Behörden haben erst über die Medien mitbekommen, dass es solche Testzentren geben wird. Was die Landratsämter im Allgäu zu dem geplanten Vorhaben sagen, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die erneute Reisewarnung der Bundesregierung für ganz Spanien mit Ausnahme der Kanaren hat Auswirkungen für Reisende. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts wird "vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt". Doch was heißt das konkret? Und was gilt für wen? Die wichtigsten Infos im Überblick.

Täglich stehen Touristen vor der geschlossenen Tür der Augsburger Puppenkiste. Theaterchef Klaus Marschall muss sie vertrösten. Denn seit sechs Monaten hat die berühmte Bühne geschlossen. „Ich weiß nicht, wann es für uns wieder weitergeht“, sagt er geknickt. Wie die Pläne der Puppenkiste aussehen, erfahren Sie hier.

Weil ein Polizist auf der Corona-Demo am vergangenen Wochenende vor der Augsburger Sporthalle kritisch über die Einschränkungen sprach und sich dabei als Polizist zu erkennen gab, wurde nun ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet. Wie geht es mit ihm weiter?

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 222.828 Fälle, das sind 1415 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 52.847 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 202 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

