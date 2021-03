vor 42 Min.

Das Corona-Update vom 15. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Deutschland stoppt vorerst Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Diese Eilmeldung sorgte heute bundesweit für Aufregung. Gesundheitsminister Jens Spahn begründete das vorläufige Verbot des britisch-schwedischen Präparates mit einem möglicherweise erhöhten Thromboserisiko. Auch Frankreich und Italien haben die Corona-Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin ausgesetzt.

In Augsburg durften am Montag unterdessen Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen in ihre Klassenzimmer zurückkehren. Im Zuge der Corona-Lockerungen an Schulen wird in ganz Bayern bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 allen Klassen Wechselunterricht ermöglicht. Liegt der Inzidenzwert im Landkreis oder der kreisfreien Stadt unter 50, findet Präsenzunterricht ohne Mindestabstand statt. Liegt der Inzidenzwert über 100, gilt – mit Ausnahme von Abschlussklassen – die Rückkehr zum Distanzunterricht.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Corona-Notbremse greift im Unterallgäu und im Alb-Donau-Kreis: Im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Unterallgäu treten am kommenden Mittwoch, 17. März, wieder verschärfte Lockdown-Regeln in Kraft, da die Inzidenz dort über 100 liegt. Bund und Länder hatten die Rückkehr zum Lockdown am 3. März für Bundesländer oder Regionen beschlossen, in denen an drei aufeinander folgenden Tagen mehr als 100 Infektionen pro 100.000 Einwohnern und sieben Tagen gemeldet werden.

Konsequenzen nach Ärger um frühzeitige Corona-Impfungen: 48 Mitarbeitende einer Augsburger Kanzlei wurden vergangene Woche durch ein mobiles Impfteam der Bäuerle-Ambulanz mit übriggebliebenen AstraZeneca-Impfdosen versorgt. Um weiteren Unmut zu vermeiden, soll der Impfstoff künftig in einem solchen Fall im Lager bleiben und dann nach der Prioritätenliste der Ständigen Impfkommission im Impfzentrum verabreicht werden.

Bundesregierung reagiert auf Mallorca-Reiseboom: Nachdem am vergangenen Freitag die Reisewarnung des Auswärtigen Amts für Mallorca und andere Regionen in Spanien, Portugal und Dänemark de facto aufgehoben wurde, war ein sprunghafter Anstieg bei Urlaubsbuchungen für Mallorca die Folge. Jetzt ruderte die Bundesregierung zurück und rief zu einem generellen Verzicht auf touristische Reisen auf. Das Fehlen einer Reisewarnung sei keine Einladung zum Reisen, so eine Sprecherin des Auswärtigen Amts.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.575.849 Fälle, das sind 6604 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 458.977 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1065 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

