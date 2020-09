vor 53 Min.

Das Corona-Update vom 15. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Fußball vor mehreren tausend Zuschauern in Sachsen und Berlin, Geisterspiele in Bayern - damit mussten Bundesliga-Klubs und Fußballfans in den vergangenen Wochen rechnen. Entsprechend kontrovers wurde darüber diskutiert. Auch andere Profisportarten drängten auf eine faire, möglichst einheitliche Lösung. Nun ist ein Kompromiss gefunden worden. Und das heißt auch: Die Zeit der Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga und den anderen großen Profiligen ist vorerst vorüber. Gestartet wird mit einer sechswöchigen Testphase. Was es damit genau auf sich hat, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Gestern ging es in unserem Corona-Update um die Finanzspritze von 100 Millionen Euro für den Wirtschaftsraum Augsburg. Heute gab Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger weitere Informationen bekannt. Nun ist klar, wo das Geld hinfließt. Eine Übersicht lesen Sie hier.

Wann in Deutschland der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen wird - darüber gehen die Schätzungen bislang noch weit auseinander. Heute Mittag haben nun Gesundheitsminister Jens Spahn und Forschungsministerin Anja Karliczek darüber informiert, wie es derzeit aus Sicht der Bundesregierung um das Thema bestellt ist. Außerdem verkündete Spahn: Deutschland fördert drei Unternehmen mit insgesamt 750 Millionen Euro für die Suche nach einem Corona-Impfstoff.

An der Bärenkeller-Schule und der Bischof-Ulrich-Schule in Augsburg gibt es Corona-Fälle. Zwei Klassen müssen in Quarantäne, außerdem ist eine Kita-Gruppe in Augsburg betroffen. Warum die Verantwortlichen trotzdem ein positives Fazit der ersten Schulwoche ziehen, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 261.762 Fälle, das sind 1407 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 62.401 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 427 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Indiens Corona-Fallzahlen steigen rapide an. Alleine am Montag gab es mehr als 90.000 Infizierte. Experten nennen einen zunächst ungewöhnlich klingenden Grund.

Indien wird der neue Corona-Hotspot der Welt

Die Corona-Krise zwingt die Fahrzeugbranche zu einem verstärktem Jobabbau. Auch der Autozulieferer Continental will nun einen weiteren Standort schließen.

Es geht um 1800 Jobs: Continental will weiteres Werk schließen

Der Augsburger Christkindlesmarkt steht im Corona-Jahr 2020 unter besonderen Vorzeichen. Das Engelesspiel fällt aus. Möglicherweise dauert der Markt aber länger.

Wird der Augsburger Christkindlesmarkt bis Januar verlängert?

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

