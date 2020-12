vor 26 Min.

Das Corona-Update vom 16. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Das Robert-Koch-Insitut verzeichnet an diesem ersten Tag des bundesweiten Lockdowns einen neuen Höchststand an Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Binnen 24 Stunden wurden dem RKI 952 Corona-Todesfälle sowie 27.728 Neuinfektionen übermittelt. Die Politik hofft, mit dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens bis 10. Januar die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen und somit das Gesundheitssystem zu entlasten. Hier können Sie noch einmal nachlesen, welche Corona-Regeln seit heute gelten.

Schulen und Kitas haben nun bundesweit allesamt ihre Türen geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt. Eine Notfallbetreuung soll jedoch bis zu den Ferien gewährleistet werden. In welchen Fällen Familien in Augsburg einen Anspruch darauf haben, erfahren Sie hier.

Erwerbstätige Eltern, die wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten können, haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Entschädigung. Mehr dazu lesen Sie in unserem bundesweiten Überblick zu Schule und Kita. Wie man sich den Kindergarten-Alltag zwischen Kinderbetreuung und Corona-Hygienekonzept derzeit vorstellen muss, schildert außerdem eine anonyme Erzieherin aus der Region in ihrem Corona-Tagebuch.

Wer familiäre Weihnachtsbesuche im Ausland plant, sollte abschließend noch wissen: Die Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland sind seit heute nicht mehr kostenlos. Der im Sommer eingeführte Anspruch für Urlauber auf Gratistestungen zur Verkürzung der verpflichtenden Quarantäne ist am Dienstag offiziell ausgelaufen. Welche (Ausnahme-) Regeln an Weihnachten und Silvester während des Lockdowns in Bayern gelten, können Sie hier noch einmal nachlesen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Am Dienstag teilte die Stadt Ingolstadt mit, dass ein achtjähriges Mädchen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben ist. Nun hat die Klinikleitung den Tod in Folge einer Corona-Infektion bestätigt und weitere Hintergründe genannt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Einzelhandelsbetriebe in Bayern dürfen Kunden keinen Abholservice anbieten . Das verbietet die, in der Nacht veröffentlichte, Elfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung explzit. Bestellte Waren dürfen jedoch geliefert werden. Wegen des Lockdowns sind auch in Augsburg viele Geschäfte geschlossen. Wie man Augsburger Unternehmen in dieser Zeit unterstützen kann, erfahren Sie hier.

Die Apotheken in der Region werden wegen der vom Bund derzeit kostenlos zur Verfügung gestellten FFP2-Masken für Risikogruppen regelrecht überrannt, wie unter anderem unsere Lokalredaktionen aus Landsberg, Augsburg und Dillingen berichten. Angela Merkel hat heute angekündigt, dass in einem zweiten Schritt ab Januar die dann kostenpflichtigen Masken auch verschickt werden sollen, um den Ansturm auf Apotheken künftig zu verhindern. Zu der umstrittenen Aktion sagte die Kanzlerin knapp: "Wir standen vor der Frage, vor Weihnachten nichts zu tun oder dies zu tun." Was Sie für den Schutz vor Corona bei FFP2-Masken unbedingt beachten sollten, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.379.238 Fälle, das sind 27.728 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 267.838 mit dem Virus infiziert, das sind 6532 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

