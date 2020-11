vor 34 Min.

Das Corona-Update vom 16. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Bund und Länder haben bei ihrem heutigen Corona-Gipfel keine weiteren verpflichtenden Maßnahmen beschlossen. Über Schulen und Kontaktbeschränkungen wollen sich Vertreter aus Bund und Ländern kommende Woche noch einmal unterhalten. Dann hofft man, den Effekt des bisherigen "Lockdown light" besser abschätzen zu können. Erst die Daten aus dieser Woche können gesichert die Ansteckungen während des Lockdowns wiedergeben, da von der Infektion bis zur Meldung in der Statistik bis zu 14 Tage vergehen können. So zumindest die Auffassung der Länder - Kanzlerin Merkel hatte bereits jetzt eine Verschärfung der Kontaktregelungen befürwortet.

Es bleibt damit vorerst bei neuen Appellen. Bürger sollen gänzlich auf private Feiern verzichten. Private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden. Jeder Kontakt, der nicht stattfinde, sei gut, sagte Kanzlerin Merkel. Über 65-Jährige sollen gegen ein geringes Entgelt FFP2-Masken erhalten.

Offen bleibt weiterhin, wie es nach dem 30. November weitergehen soll. An diesem Tag sollen die Lockdown-Regeln auslaufen. Im Kalender vormerken darf man sich den 25. November. Dann soll ein Plan vorgestellt werden, wie es bis zum Jahresende und darüberhinaus weitergeht. "Unser Ziel ist, so weit wie möglich vorausschauen zu können", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Und: "Ich mache mir ehrlich gesagt weniger Sorgen um das Weihnachtsfest als um Silvesterfeiern."

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Wieder positive Nachrichten aus der Impfstoffforschung: Nach dem Mainzer Unternehmen Biontech meldet nun auch der US-Konzern Moderna eine hohe Wirksamkeit seiner Vakzine . Unter den Geimpften hatten sich fünf Menschen mit Corona infiziert, in der Kontrollgruppe waren es 90. Daraus ergibt sich eine Wirksamkeit von über 90 Prozent.

meldet nun auch der . Unter den Geimpften hatten sich fünf Menschen mit infiziert, in der Kontrollgruppe waren es 90. Daraus ergibt sich eine Wirksamkeit von über 90 Prozent. Die DEL entscheidet diese Woche darüber, ob und wie die Eishockey-Saison im Dezember startet. Einige Klubs können sich es allerdings ohne Zuschauereinnahmen nicht leisten, zu spielen. Zu den Wackelkandidaten gehören die Augsburger Panther . Jetzt deutet vieles darauf hin, dass auch sie dabei sein werden.

entscheidet diese Woche darüber, ob und wie die Eishockey-Saison im Dezember startet. Einige Klubs können sich es allerdings ohne Zuschauereinnahmen nicht leisten, zu spielen. . Jetzt deutet vieles darauf hin, dass auch sie dabei sein werden. Das Leben vieler junger Menschen hat sich seit Beginn der Pandemie radikal verändert. Keine Clubs, keine großen Feiern, die Uni spielt sich am Bildschirm ab. Viele Appelle an die Solidarität der Jugend hat man aus der Politik deshalb bereits vernommen. Nun versucht es die Bundesregierung mit einem Mittel, das man von ihr eher nicht erwartet hätte: Humor.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 801.327 Fälle, das sind 10.824 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 158.849 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2428 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Freizeitpark-Leiterin Manuela Stone spricht über die Talfahrt im verflixten Corona-Jahr 2020. Und was sie trotz vieler Negativ-Entwicklungen als positiv erlebt hat. Ein Interview.

Legolandchefin: "Seit der Eröffnung des Parks ist es noch nie so schlecht gelaufen"

Von heute auf morgen ist alles anders, wenn das Coronavirus in der Kita auftaucht. Eine Kollegin und ein Kollege berichten hier nun täglich vom Auf und Ab ihrer Familien in der Quarantäne.

Eine Mutter und ein Vater erzählen von ihren Tagen in häuslicher Isolation

Seit Donnerstag ist die Zahl der Menschen, die im Landkreis Donau-Ries im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 36 angestiegen. Das Landratsamt informiert außerdem über Erfahrungen des Kultusministeriums.

Corona: Mehrere Menschen sterben im Nördlinger Krankenhaus

Zusammen mit Inka Kuchler bildet Irene Frank das Duo Vivid Curls. Wegen der aktuellen Flaute hat sich die Musikerin auf ein ganz anderes Feld begeben.

Trauerreden statt Musik: Wie Irene Frank mit der Corona-Krise umgeht

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen