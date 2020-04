vor 33 Min.

Das Corona-Update vom 17. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Yannick Dillinger

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens trifft vor allem die ansonsten so starke Wirtschaft in Bayern und Baden-Württemberg besonders hart. Das hat jetzt eine Studie des Münchner Ifo-Instituts ergeben. Demnach büßt Baden-Württemberg 57,4 Prozent seiner Wertschöpfung ein, Bayern 56,3 Prozent. Die gute Nachricht ist: Für die beiden Länder könnte es im Anschluss aber auch besonders schnell wieder aufwärts gehen.

Weiterhin Abstand halten bis zum 3. Mai? Das halten 74 Prozent der Bayern für das berechtigte Gebot der Stunde. Das hat zumindest unsere repräsentative Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey ergeben. Die Bayern finden die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen also richtig. Falsch hingegen finden die meisten der Befragten, dass es weiterhin keine Tragepflicht für Mund- und Nasenschutz beim Einkaufen und im Öffentlichen Nahverkehr gibt.

In Gemeinschaftsunterkünften ist die schnelle Ausbreitung des Coronavirus natürlich besonders wahrscheinlich. Deshalb gelten dort auch ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen. Auch in den Einrichtungen, in denen Asylbewerber untergebracht sind. Das Innenministerium und die Bezirksregierungen haben nun Maßnahmen beschlossen, um Flüchtlinge vor einer Corona-Infektion zu schützen. Es gibt aber auch Kritik an den Maßnahmen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 133.830 Fälle, das sind 3380 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 36.027 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 885 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 276 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Das könnte Sie auch interessieren

Es gab dieser Tage durchaus besorgniserregende Nachrichten aus den deutschen Zoos. Von Schlachtplänen war zu lesen. Es gibt aber auch sehr erfreuliches - zumindest zu sehen. Zum Beispiel die neugierigen Tiere im Augsburger Zoo, die sich unserem Fotografen in bester Laune präsentiert haben.

Ein besonderer Rundgang durch den Augsburger Zoo

Wer bereits eine Corona-Infektion durchgestanden hat, der trägt sogenannte Antikörper in sich. Die sind wertvoll - für den bereits Genesenen, aber auch für jene, die sich noch nicht infiziert haben. Deshalb bittet die Augsburger Uniklinik nun Genesene zur Blutplasma-Spende.

Warum die Uni-Klinik nach Spendern sucht

Ab dem 4. Mai sollen bundesweit die Schulen sukzessive wieder geöffnet werden. Soweit die Theorie. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Gibt es nicht doch wieder einen Flickenteppich mit unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern?

Wann öffnen die Schulen in den Ländern wieder?

Viele Veranstalter haben bereits die schwere Entscheidung getroffen und ihre Feste, Konzerte, Festivals und vieles mehr abgesagt. Doch was ist mit Veranstaltungen, die auf den Herbst und den Winter terminiert sind?

Auch der Herbst-Plärrer steht auf der Kippe

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Themen folgen