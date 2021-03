17:21 Uhr

Das Corona-Update vom 17. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Die Masken-Affäre weitet sich aus. Nach Ermittlungen gegen den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein wird nun auch gegen Bayerns ehemaligen Justizminister Alfred Sauter ermittelt.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft München bestehe der Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Die Vorwürfe stünden im Zusammenhang mit den Korruptionsvorwürfen gegen den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Nüßlein.

Hintergrund der neuen Ermittlungen ist Sauters Rolle bei einem millionenschweren Geschäft mit Corona-Schutzausrüstung, die eine hessische Textilfirma unter anderem an das bayerische Gesundheitsministerium verkauft hatte. Was genau dahintersteckt, haben Holger Sabinsky-Wolf, Michael Stifter, Bernhard Junginger und Stefan Lange recherchiert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bis Klarheit über mögliche schwere Nebenwirkungen besteht, wird in Deutschland nicht mehr mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Doch die Entscheidung stößt indirekt auf Kritik von oberster Stelle. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) empfiehlt den Einsatz des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca weiterhin: "Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen", teilte die Organisation mit. Alle aktuellen Entwicklungen dazu lesen Sie hier.

"Die ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen", teilte die Organisation mit. Alle aktuellen Entwicklungen dazu lesen Sie hier. Sind im Sommer wieder Reisen möglich? Entscheidend bei dieser Frage könnte der digitale europäische Impfausweis sein. Er soll nach Willen der EU-Kommission bis 1. Juni fertig sein. Was Sie sonst noch über den Sommerurlaub 2021 wissen müssen, lesen Sie hier.

sein. Er soll nach Willen der EU-Kommission bis 1. Juni fertig sein. Was Sie sonst noch über den Sommerurlaub 2021 wissen müssen, lesen Sie hier. Die Inzidenz in Augsburg steigt. Sie liegt nun etwa bei 80. Wenn die Entwicklung so weitergeht, könnten unter anderem bald wieder viele Geschäfte schließen. Die aktuellen Zahlen erfahren Sie jederzeit hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.594.764 Fälle, das sind 13.435 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 462.053 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2184 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Eine Frau kritisiert, dass sich ihr Mann erst in der Uniklinik mit Covid-19 infiziert habe und daran gestorben sei. Was das Klinikum dazu sagt und was die Witwe massiv stört.

Uniklinik zu Kritik einer Witwe: Es gibt keinen absoluten Schutz vor Corona

Frankreich, Italien, Polen - überall steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Doch wie reagiert die Politik darauf?

So dramatisch und widersprüchlich ist die Corona-Lage in der Welt

Bayern hat ein Pandemiezentrallager geschaffen, in dem Abermillionen medizinische Schutzgüter untergebracht sind. Doch wozu ist das gut? Ein Blick hinter die Kulissen der geheimen und geschützten Einrichtung.

Für Katastrophenfälle: Ein Besuch im geheimen Pandemie-Zentrallager

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

