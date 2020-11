19:59 Uhr

Das Corona-Update vom 17. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Die Zahlen sprechen schon für sich: Knapp 300.000 Corona-Tests an einem Tag, mehr als 25 Millionen abgearbeitete PCR-Testungen insgesamt – und eine Entlastung, gar ein Ende, ist noch über Monate hinweg nicht in Sicht. Viele medizinische Labore arbeiten seit Beginn der Corona-Pandemie am Limit. Angesichts der immer weiter steigenden Infektionszahlen mag man sich fragen: Wie schaffen die Dienstleister es überhaupt, alle anfallenden Proben auszuwerten? Wie groß ist dabei das Infektionsrisiko für die Mitarbeiter? Und wann kommt der Punkt, an dem all das nicht mehr zu stemmen sein wird? Unsere Kollegin Maria Heinrich hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.

Auch in einem anderen Bereich sorgt die Corona-Pandemie für Mehrarbeit: vor Gericht. Am Augsburger Amtsgericht werden bislang 300 Einsprüche gegen Bußgeldverfahren zum Infektionsschutzgesetz verhandelt. Das Augsburger Amtsgericht sei bundesweit nur einer von zwei Justizstandorten, an denen die Pandemie-Ordnungswidrigkeiten konzentriert von nur einem Richter abgeurteilt werden, heißt es. Richter Michael Edelmann ist der Mann, der sich jeden Freitag mit den Einsprüchen befasst. Unser Gerichtsreporter Klaus Utzni hat ihn einen Tag lang begleitet.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Im Aichacher AWO-Seniorenheim sind im Frühjahr 17 Menschen an oder mit Corona gestorben . Ausgerechnet Dieter Geßler , der Leiter der Einrichtung und derzeit im Krankenstand, ist am Wochenende bei der Querdenken-Demo in Aichach als Redner aufgetreten . Seine Rede sorgte für Unverständnis. Nun sagt Geßler: "Das war ein Fehler. Ich möchte mich entschuldigen".

. Ausgerechnet und derzeit im Krankenstand, ist am Wochenende . Seine Rede sorgte für Unverständnis. Nun sagt Geßler: "Das war ein Fehler. Ich möchte mich entschuldigen". Weg von Querdenken-Demos, hin zum Sport. Genauer gesagt: zum Eishockey . Am Donnerstag will die Deutsche Eishockey-Liga entscheiden, ob alle 14 Klubs am 18. Dezember in die Saison starten. Vor wenigen Wochen noch schien ein Start der Augsburger Panther nicht realistisch. Jetzt sagt der Klub Ja zu DEL . Sportredakteur Milan Sako erklärt in seinem Kommentar, warum es klug war, so lange zu rechnen.

. Am Donnerstag will die entscheiden, ob alle 14 Klubs am 18. Dezember in die Saison starten. Sportredakteur Milan Sako erklärt in seinem Kommentar, warum es klug war, so lange zu rechnen. In einem Altenheim in Kaufbeuren haben sich zuletzt 60 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Damit wird die Stadt im Allgäu zum Corona-Hotspot. Deutschlandweit erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt nun einen Höchstwert.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 815.746 Fälle, das sind 14.419 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 160.729 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1880 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

