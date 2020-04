vor 40 Min.

Das Corona-Update vom 18. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Es sind Sätze, die bemerkenswert sind, wenn sie von einem CDU-Urgestein stammen: "In unserer Gewissheit, dass alles schon irgendwie gut geht, sind wir schwer erschüttert“, sagte Wolfgang Schäuble im Interview mit unserer Redaktion. Es gehe nicht darum, ,,die marktwirtschaftlichen Mechanismen außer Kraft zu setzen. „Aber den Rahmen, in dem wir uns bewegen, muss man neu bewerten.“ Außerdem: Die Aufgabe seines Prestige-Projekts aus seiner Zeit als Finanzminister, die Schwarze Null, bedauert er nicht. Lesen Sie heir das komplette Interview.

In Zeiten hoher Ansteckungsgefahr meiden viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr. Das spüren auch die Stadtwerke Augsburg. Schon unter normalen Umständen fährt der Nahverkehr ein Minus von 40 Millionen Euro pro Jahr ein. Nun brechen auch noch die Ticketeinkünfte weg. Die Verantwortlichen rechnen mit einem Verlust von etlichen Millionen Euro. Wer Straßenbahn fährt, der solle wenn möglich einen Mundschutz tragen.

Die Krise wird auch das Geschäft im Fußball umpflügen. FCA-Manager Stefan Reuter erwartet sinkende Gehälter und Transfersummen. Am Kader der Augsburger soll die Krise aber möglichst lautlos vorbeigehen. Reuter plant keinen großen Umbruch, sondern nur punktuelle Anpassungen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Es bleibt ein strittiges Thema: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich im Interview mit unserer Redaktion dafür ausgesprochen, wegen Corona die Sommerferien zu kürzen. Die Möglichkeiten des Herumreisens mit der Familie seien ja ohnehin begrenzt. Die FDP kritisiert, dass aus der CDU viele verschiedene Stimmen dazu laut wurden und man es offensichtlich nicht geschafft habe, sich auf eine einheitliche Linie zu einigen.

hat sich im Interview mit unserer Redaktion dafür ausgesprochen, wegen Corona die Sommerferien zu kürzen. Die kritisiert, dass aus der viele verschiedene Stimmen dazu laut wurden und man es offensichtlich nicht geschafft habe, sich auf eine einheitliche Linie zu einigen. Wie geht es eigentlich Patient Null , dem ersten Corona-Infizierten Deutschlands aus dem Landkreis Landsberg ? Weil noch kleinste Mengen des Virus im Stuhl nachweisbar waren, musste er sehr lange warten, bis er wieder arbeiten durfte, sagte er im Interview mit unserer Redaktion.

, dem ersten Corona-Infizierten aus dem ? Weil noch kleinste Mengen des im Stuhl nachweisbar waren, musste er sehr lange warten, bis er wieder arbeiten durfte, sagte er im Interview mit unserer Redaktion. "Ein Tag auf der Corona-Unit ist schon anders. Man ist die meiste Zeit des Tages mit dem An- und Ausziehen beschäftigt", sagt die 21-jährige Katharina Reß . Sie ist Pflegerin auf einer Corona-Station . Uns hat sie erzählt, wie ihr Tag abläuft und wieso wieso sie gerade ältere Menschen inspirieren.

. Sie ist . Uns hat sie erzählt, wie ihr Tag abläuft und wieso wieso sie gerade ältere Menschen inspirieren. Die Krise sollte uns zu denken geben, kommentiert Stefan Stahl . Und vor allem: Nach der Krise dürfe man nicht verdrängen, wie es dazu gekommen ist. Wichtig sei, dass man der Natur wieder mehr unberührten Raum gebe - so steigt die Biodiversität und das Risiko für Pandemien sinkt.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 137.419 Fälle, das sind 3609 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 36.881 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 854 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 282 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Das könnte Sie auch interessieren

2020 wird ein veranstaltungsarmes Jahr. Bis Ende August wird es in Deutschland sicher keine Großveranstaltungen mehr geben. Und auch darüberhinaus könnte es mit Menschenmassen auf Konzerten schwierig werden. Sängerin Taylor Swift hat daraus Konsequenzen gezogen und alle Konzerte auf 2021 verschoben.

Taylor Swift sagt alle Konzerte für 2020 ab

Viele Menschen stehen derzeit hinter den Maßnahmen gegen das Coronavirus - zu eindrücklich sind die Bilder aus Bergamo oder New York. Dennoch muss andauernd die Sinnhaftigkeit einer jeden einzelnen Maßnahme hinterfragt werden, sagt Susanne Breit-Keßler, Vorsitzende des bayerischen Ethikrats.

Ethikrat-Vorsitzende: "In der Diskussion darf es keine Tabus geben"

Der Ausnahmezustand ist für Kleinunternehmer ein großes Problem. Eine Kosmetikerin, ein Gastronom und ein Physiotherapeut aus Augsburg berichten, wie sie mit der Situation umgehen.

Drei Selbstständige erzählen, wie hart die Corona-Krise sie trifft

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Themen folgen