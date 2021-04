Das Corona-Update vom 18. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Selten gab es so viel Grund zu trauern, selten ließen die Umstände es so wenig zu. Fast 80.000 Todesopfer hat die Pandemie in Deutschland bislang gefordert. Ein gemeinsames Erinnern, ein gemeinsames Trauern war wegen der Ansteckungsgefahr nur eingeschränkt möglich. Gut ein Jahr nach Beginn der Pandemie hat es am heutigen Sonntag daher einen nationalen Gedenktag gegeben.

Politiker gedachten in einer Gedenkfeier der Verstorbenen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Aktion "Lichterfenster" aus: Die Menschen in Deutschland sollten am Abend eine Kerze ins Fenster stellen. Dieses Gedenken sei wichtig, wenn einem die Toten sonst nur in Form von Statistiken begegnen. Ein Trauerforscher analysiert: "Es gibt eine große Distanz zu den Corona-Toten"

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Trotz Impfung gibt es noch immer Ausbrüche in Augsburger Altenheimen. Zwar zeigen die Betroffenen dank der Impfung wenige oder keine Symptome und das Todesrisiko ist gesunken. Gefährlich bleiben die Fälle allemal: In vielen Einrichtungen leben auch wenige ungeimpfte Bewohner, für die eine Infektion nicht an Wucht verloren hat. Deshalb sind weiter umfangreiche Tests nötig, um das Risiko zu minimieren.

Hausärzte aus Kempten beklagen "Erpressung" bei der Impstoffverteilung. So müsste jeder Hausarzt, der eine Ampulle Biontech bestelle, auch eine Ampulle AstraZeneca abnehmen. Für Letzteren sei es aber deutlich aufwendiger, einen Impfwilligen zu finden. Das ist nicht das einzige Problem der Allgemeinmediziner.

Spielplätze sind in der Pandemie für Kinder oft die "letzte Zuflucht". Sie gehören zu den wenigen Orten, an denen sich viele Heranwachsende überhaupt noch austoben können. Die Eltern sind froh darüber, machen sich aber auch Sorgen - gerade wenn es viele mit Maskenpflicht und Abstand nicht so eng sehen. Delia Wagner hat sich umgehört.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.142.262 Fälle, das sind 19.185 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 553.999 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3367 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg geht weiter nach oben. Oberbürgermeisterin Eva Weber ist gegen das Corona-Virus geimpft worden. Die Corona-Zahlen im Überblick.

Corona in Augsburg: OB Eva Weber hat Erstimpfung erhalten

Rossmann ruft FFP2-Masken zurück. Die betroffenen Masken sollen nicht in jeder Umgebung ausreichenden Schutz bieten. Die Maßnahme sei jedoch rein vorsorglich.

Rossmann ruft vorsorglich FFP2-Masken zurück

Der Augsburger Pathologe Bruno Märkl hat viele Corona-Tote obduziert. Warum ihm deswegen Hass von Querdenkern entgegenschlägt und wie er mit Nazi-Vergleichen umgeht.

Augsburger Pathologe: "Die Corona-Situation lässt einen verzweifeln"

Wer am Wohnmobilstellplatz an der Wertach in Augsburg vorbeiläuft, hat es sich vielleicht schon gefragt: Wer steht denn da im Lockdown? Und ist das überhaupt erlaubt?

Augsburger Wohnmobilstellplatz wird auch im Lockdown genutzt: Ist das erlaubt?

