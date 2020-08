vor 17 Min.

Das Corona-Update vom 18. August

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Die bayerische Staatsregierung kommt nicht zur Ruhe. Insbesondere Gesundheitsministerin Melanie Huml steht nach Pannen bei Corona-Tests noch immer stark unter Beschuss. Und ein Umstand bietet Kritikern sogar neues Futter: Eine E-Mail belegt, dass die Brisanz des Problems der Gesundheitsministerin schon zwei Tage früher bekannt war als Huml zugeben wollte. Öffentlich gemacht hatte sie die Test-Panne am Mittwoch - und angegeben, dass sie selbst erst am gleichen Morgen davon erfahren hätte.

Auch Ministerpräsident Markus Söder steht wegen der Pannen in Corona-Testzentren in der Kritik. Deutschlandweit hatten politische Gegner sein Krisen-Management bemängelt. Ob das Debakel um die Corona-Tests seinem Ansehen wirklich dauerhaft schadet? Die Deutschen sind in dieser Frage gespalten - Unionswähler stellen sich hinter Söder.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Kroatien auf dem Weg zum Risikoland. Kroatien ist ein beliebtes Reiseland. Doch die Zahl infizierter Reiserückkehrer vom Balkan steigt. Söder und Kretschmann fordern nun, dass Kroatien Risikogebiet wird. Lesen Sie mehr.

Wie viele Gäste verträgt eine Party? Angesichts steigender Infektionszahlen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor privaten Feiern gewarnt. Braucht es neue Einschränkungen? Die bayerische Staatskanzlei sagt: Noch nicht.

Augsburgs Freibäder müssen mit weniger Gästen auskommen. Die Folgen der Corona-Pandemie zeigen sich in der Statistik, unterm Strich fehlen der Stadt Augsburg aber auch Einnahmen. Wie sich das auf die Bilanzen der ohnehin schon defizitären Freibäder auswirkt, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 225.404 Fälle, das sind 1390 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 53.298 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 314 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

