Das Corona-Update vom 18. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Ab dem 27. Dezember soll in Deutschland gegen Corona geimpft werden. Dazu unterzeichnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute eine Impfverordnung. Das Vakzin wird stufenweise verteilt, Risikogruppen sollen zuerst an der Reihe sein. Was die Impfverordnung konkret regelt, lesen Sie hier.

Auch die Region bereitet sich auf die Corona-Impfungen vor. Doch die Verteilung ist ein logistisches Mammutprojekt. In Schwaben und Oberbayern wurden dazu 46 Corona-Impfzentren aus dem Boden gestampft. Wo kann ich mich impfen lassen? Was muss ich mitbringen? Wann bin ich an der Reihe? Hier finden sie wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung in der Region.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

" Der wirksamste Schutz ist die Impfung. Das war in der Geschichte der Pandemien immer so", sagte auch Markus Söder im Interview bei "Augsburger Allgemeine Live". Der Ministerpräsident sprach außerdem über eine Mitschuld der Bürger an der Verbreitung des Coronavirus und beantwortete Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Lesen Sie hier das ganze Interview.

Hinter den Infektionszahlen stehen immer auch Einzelschicksale . Das zeigt ein Besuch auf der Intensivstation Aichach. Dort wird gegen die Krankheit gekämpft. Es ist ein Kampf gegen den Tod.

Auch auf Privatgrund soll in Augsburg zum Jahreswechsel nicht geböllert werden. Kann das rechtens sein? Darüber wird jetzt vor Gericht gestritten. Wie die Stadt auf die Klage reagiert, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.439.938 Fälle, das sind 33.777 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 278.006 mit dem Virus infiziert, das sind 5.123 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

