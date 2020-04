Das Corona-Update vom 19. April

Kultusminister Piazolo hat angekündigt, dass Abiturienten bis zu ihren Abschussprüfungen keine Klausuren mehr schreiben müssen. Damit könnten sich die Schüler ausschließlich auf die Vorbereitung konzentrieren, wenn sie am 27. April wieder in die Schule gehen. Auch Hygiene-Standards sollen dann eingehalten werden können. Mehr dazu im Live-Blog.

In drei Monaten beginnt die Reisesaison für Urlaubssuchende. Ob es damit dieses Jahr irgendwas wird, kann derzeit niemand mit Sicherheit sagen. Versichern kann auch niemand, dass jeder sein Geld für den bereits gebuchten Urlaub im Sommer zurückerhalten wird. Von was das abhängt und welche Pläne Sie schon jetzt praktisch ohne Risiko fix machen können, lesen Sie hier in unserem Service-Stück.