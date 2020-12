vor 26 Min.

Das Corona-Update vom 19. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Europa wartet auf den Imfpstoff. Jens Spahn unterzeichnete gestern eine Impfverordnung, am 27. Dezember soll es los gehen. Dabei hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) das Vakzin noch gar nicht zugelassen. Die zuständige Kommissarin Stella Kyriakides gab sich gegenüber unserer Redaktion jedoch zuversichtlich. Die Kritik, das Zulassungsverfahren dauere zu lange, teilt sie nich. Warum? Das lesen Sie hier.

"Spannend wird noch, ob der 27. Dezember als Termin gehalten werden kann", schreibt unser Autor Stefan Lange. Welche Probleme der Impfstoff mit sich bringt, lesen Sie in seinem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Wer sich impfen lässt, schützt sich nicht nur selbst. Sondern auch andere. Es ist ein Akt der Solidarität. Genauso wie Abstand halten und Maske tragen. Zuweilen kann es sich jedoch so anfühlen, als habe die Gesellschaft die Solidarität verlernt. Was Experten dazu sagen.

Heiligabend rückt näher. Normalerweise drängelten sich um dieser Zeit Geschenke-Käufer durch die Innenstadt. Von einem Andrang der Kunden ist in Augsburg aber nichts zu sehen. Es wächst die Sorge vor einem großen Ladensterben. Warum das eine reale Gefahr ist. .

Gestern berichteten wir an dieser Stelle über die Klage gegen das Feuerwerksverbot in Augsburg. Und wie die Stadt darauf reagiert. Initiiert wurde die Klage von FDP-Bundestagskandidat Alexander Meyer. Warum er die Begründung der Stadt Augsburg für ein Feuerwerksverbot auf Privatgrund unzureichend findet, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.471.238 Fälle, das sind 31.300 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 283.289 mit dem Virus infiziert, das sind 5.283 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

