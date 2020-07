vor 30 Min.

Das Corona-Update vom 19. Juli

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Österreich galt lange als Vorbild im Kampf gegen das Coronavirus. Vor allem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gab immer wieder offen zu, "Sympathie für das Wiener Modell" zu haben. Und so führte auch er rasch Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Freistaat ein.

Inzwischen hat sich einiges geändert: Österreich lockerte seine Regeln immer weiter – eine Maskenpflicht galt zuletzt nur noch eingeschränkt, etwa beim Arztbesuch. Bayern hielt hingegen an seiner strengeren Linie bei Maskenpflicht und Co. fest. Das Resultat? In Österreich stieg die Zahl der Infizierten wieder stärker an, in Bayern freut man sich über niedrigere Zahlen.

Nun zieht das ehemalige Vorbild Österreich laut Medienberichten die Notbremse – und weitet die Maskenpflicht wieder aus. Wer Supermärkte und Geschäfte betritt, soll das dem Vernehmen nach in Zukunft nur mit Mund-Nasen-Schutz tun. Weitere Details zu den Plänen will die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag bekanntgeben.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Staaten der Europäischen Union streiten immer noch über das milliardenschwere Finanzpaket im Kampf gegen die Corona-Krise . Der größte Knackpunkt: Wie viel aus dem 750-Milliarden-Programm soll als Zuschuss vergeben werden, den die Krisenstaaten nicht zurückzahlen müssen? Sobald es Ergebnisse gibt, erfahren Sie das hier.

streiten immer noch über das . Der größte Knackpunkt: Wie viel aus dem 750-Milliarden-Programm soll als Zuschuss vergeben werden, den die Krisenstaaten nicht zurückzahlen müssen? Sobald es Ergebnisse gibt, erfahren Sie das hier. Mehr als 600.000 Menschen sind weltweit nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das entspricht etwa der Bevölkerung von Augsburg – mal zwei. Alle nationalen und internationalen Entwicklungen lesen Sie laufend aktuell in unserem Live-Blog.

Das entspricht etwa der Bevölkerung von – mal zwei. Alle nationalen und internationalen Entwicklungen lesen Sie laufend aktuell in unserem Live-Blog. Auch in Deutschland gibt es tausende Todesfälle . Mehr als 9000 Infizierte sind bislang gestorben. Für Kanzleramtsminister Helge Braun kommt ein Staatsakt für die Todesopfer in Frage. "Bei all der Freude über niedrige Infektionszahlen sollten wir ein Zeichen setzen, dass die Gestorbenen nicht vergessen sind", sagte Braun der Bild am Sonntag . "Nach meinem Gefühl könnte es ein gutes Zeichen für einen Schlusspunkt der Pandemie sein, dieses Andenken würdigend in den Mittelpunkt zu stellen."

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 201.574 Fälle, das sind 202 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 49.710 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 8 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 409 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

