Das Corona-Update vom 19. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Deutschland ist bislang glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Im Kampf gegen das Virus hat die Regierung harte Maßnahmen ergriffen. Dafür haben sich die Fallzahlen in Deutschland zuletzt nicht mehr allzu stark erhöht. Ob eine zweite Infektionswelle kommt, ist unklar. Fest steht aber: Wir wären besser gerüstet als zuvor. Jonathan Lindenmaier fasst zusammen, wie weit die Wissenschaft in Bezug auf Impfstoff, Medikamente und Antikörpertests ist: Wo stehen wir im Kampf gegen die Pandemie?

Wie wirkt sich Corona auf den Immobilienmarkt aus? Zu Beginn der Krise dominierte die Sorge der Immobilienbesitzer, die gleichzeitig eine große Hoffnung der Mieter war: Die Preise fürs Mieten, Kaufen und Bauen auf dem überhitzten Markt könnten sich entspannen. Nach rund drei Monaten zeichnen sich nun die Trends der Krise deutlicher ab, schreibt Max Kramer: Wird Wohnen durch Corona wirklich billiger?

Mehr Klarheit gibt es seit dieser Woche für Verbraucher auch in Sachen Sommerurlaub: Immer mehr Länder sind von der Reisewarnung des Auswärtigen Amts ausgenommen. Doch was erwartet deutsche Urlauber fernab der Heimat? Bevor die Reise losgehen kann, sollten Reisefreudige nicht nur die Koffer packen. Zur Vorbereitung gehört auch das Wissen um die Bedingungen am Urlaubsort: Muss ich eine Maske tragen, wie viel Abstand ist einzuhalten und welche Hygieneregeln gibt es? Wo all das nachzulesen ist, zeigen wir hier: Das müssen Sie beim Reisen in Zeiten von Corona beachten

Nach den Sommerferien soll an Schulen in Bayern Alltag einkehren - so hat es das Kultusministerium angekündigt. Normaler Unterricht ist in Zeiten von Corona allerdings kaum möglich. Die Monate des Homeschooling sind an Schülern nicht spurlos vorbeigegangen. Größte Probleme sind Lehrermangel und Lerndefizite, sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Er fordert verpflichtende Leistungstests für Schüler.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Im Stadtgebiet Augsburg gibt es elf neue Corona-Infizierte . Das Virus ist nach Angaben der Behörden in einer Großfamilie ausgebrochen. Alle Infizierten hätten sich in Quarantäne begeben.

Nicht allein Corona hat Deutschlands letzte Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in eine Existenzkrise gebracht. Und doch sind es auch die Auswirkungen der Krise, die jetzt zu neuen Filialschließungen führen.

Wirte in Bayern atmen auf: Für Biergärten und Restaurants gilt ab sofort keine Corona-Sperrstunde mehr. Damit gelten die gleichen Vorgaben für Öffnungszeiten wie vor der Krise.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 188.534 Fälle, das sind 770 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.799 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 52 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 215 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

