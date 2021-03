18:34 Uhr

Das Corona-Update vom 19. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

In Deutschland soll schneller gegen das Coronavirus geimpft werden. Dabei helfen bald auch Ärzte in ihren Praxen. In der Woche nach Ostern sollen insgesamt eine Million Impfdosen an Arztpraxen geliefert werden. In den darauffolgenden Wochen soll die Menge erhöht werden.

Wie die Pläne der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten genau aussehen? Alles Wissenswerte dazu hat Christian Grimm zusammengetragen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Seit Bekanntwerden der Maskenaffäre gehen unsere Reporter jeden Tag neuen Spuren nach. Auch heute haben Holger Sabinsky-Wolf und Michael Stifter wieder akribisch recherchiert und herausgefunden: Der in die Maskenaffäre verstrickte Georg Nüßlein hätte beinahe eine doppelt so hohe Vergütung erhalten sollen wie die bislang bekannten 660.000 Euro. Doch einer Bank in Liechtenstein kam der Geldfluss verdächtig vor. Alle neuen Erkenntnisse in der Masken-Affäre erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.629.750 Fälle, das sind 17.482 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 467.890 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2832 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

