Das Corona-Update vom 2. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

An Karfreitag gedenken Christen dem Leiden und Sterben Jesu Christi am Kreuz. Es ist ein stiller Feiertag. Dafür sorgt normalerweise auch ein Tanzverbot. Das gilt in diesem Jahr aber ohnehin schon an jedem Tag. Da kann es heuer nicht schaden, trotz des stillen Feiertages das ein oder andere Mal die Mundwinkel zu heben und zu lachen. Das findet auch die Leiterin einer Augsburger Lachschule. "Gerade jetzt ist es wichtig, viel zu lachen", sagt Brigitte Rothenberger. Praktischerweise erklärt sie auch, wie das momentan am besten gelingt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Ganz und gar nicht nach Lachen zumute ist es gerade dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM). Grund dafür sind die Äußerungen von Franz Josef Pschierer . Der CSU-Landtagsabgeordnete, frühere bayerische Wirtschaftsminister und eben ASM-Präsident hatte auf Facebook Bayerns Lehrer scharf angegriffen. Nun kontert der ASM. Die ganze Geschichte finden Sie hier.



Die Corona-Pandemie fordert jeden Tag neues Leid und neue Sterbefälle. Trotzdem ist die derzeitige Situation für sie eine starke Belastung. Da ist einerseits die viele Arbeit. Andererseits erschweren die Marlene Weyerer hat sich angehört, Ob einige der Todesfälle vermeidbar gewesen wären, ist im Nachhinein schwer zu beantworten. Die beiden Journalisten Katja Gloger und Georg Mascolo haben sich jedenfalls daran gemacht, die politische Entwicklung von der erste Meldung zu Corona bis heute nachzuzeichnen. Ihr Buch ist ein echter Thriller. Meine Kollegin Margit Hufnagel hat mit den beiden Autoren gesprochen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.855.061 Fälle, das sind 21.888 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 503.897 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3348 mehr als am Vortag.

Die Inzidenzwerte im Freistaat steigen stetig. Nun muss München die Corona-Notbremse ziehen. Ministerpräsident Söder richtet einen Appell an die Bürger.

Söder ruft zum Verzicht auf Reisen auf - Corona-Notbremse in München

Die Krise habe den Mythos wiederlegt, Deutsche wären gut im Organisieren, kritisiert FDP-Chef Christian Lindner. „In Bildungs- und Sicherheitsfragen etwa ist das Klein-Klein von 16 verschiedenen Systemen überholt.“

Lindner fordert als Corona-Lehre Föderalismusreform

Wegen der steigenden Corona-Infektionen rufen Bund und Länder dazu auf, nicht notwendige Reisen zu unterlassen. Die meisten wollen diesem Aufruf offenbar folgen.

Mehrheit der Deutschen will an Ostern zu Hause bleiben

