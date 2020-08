vor 47 Min.

Das Corona-Update vom 2. August

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Geisterspiele sind im Fußball eigentlich eine Strafe für Vereine, deren Fans sich daneben benommen haben. In dieser Saison waren sie Normalität. Statt der Fangesänge hörte man Spieler nach dem Ball rufen und Trainer über ihr Team fluchen. Eine mehr als ungewöhnliche Saison. Beim FCA hofft man, dass damit bald Schluss ist. "Wir hoffen, dass schrittweise in dieser Saison wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen werden und hoffen, dass wir die Krise um Corona weltweit in den Griff bekommen und auch nach der Urlaubszeit die Zahlen nicht zu sehr ansteigen und möglichst schnell ein Impfstoff gefunden wird, um der Sache Herr zu werden", sagte FCA-Manager Stefan Reuter. Wie der FCA sich auf die kommende Saison einstellt, lesen Sie hier.

Ministerpräsident Markus Söder dämpft indes die Erwartung auf volle Stadien. "Ich bezweifle, dass wir im August weitere Lockerungen beschließen können. Daher bin ich auch als Fußballfan sehr skeptisch zum Start der Bundesliga. Geisterspiele ja, aber Stadien mit 25.000 Zuschauern halte ich für sehr schwer vorstellbar", sagte Söder der Bild am Sonntag angesichts der steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen. Hier lesen Sie, was der Ministerpräsident zur kommenden Saison zu sagen hat.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Auch die Deutsche Bahn musste unter der Krise leiden. Das Unternehmen hat den höchsten Verlust seiner Geschichte eingefahren. Michael Theurer , stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag , fordert gegenüber unserer Redaktion den Austausch der bekanntesten Bahn-Manager. Namentlich nannte Theurer dabei Konzernchef Richard Lutz und das Vorstandsmitglied Ronald Pofalla , Angela Merkels ehemaligen Kanzleramtsminister. Rudi Wais berichtet über die Forderung der FDP.

musste unter der leiden. Das Unternehmen hat den höchsten Verlust seiner Geschichte eingefahren. Namentlich nannte dabei Konzernchef und das Vorstandsmitglied , ehemaligen Kanzleramtsminister. Rudi Wais berichtet über die Forderung der FDP. Fehler im Umgang mit Corona gab es in der Wirtschaft ebenso wie in der Politik. Der Philosoph Julian Nida-Rümelin ist Experte für Risiko-Ethik und Demokratie-Theorie. Im Interview mit Wolfang Schütz spricht er über die Reaktionen der Regierung und die Folgen für unsere Gesellschaft.

gab es in der Wirtschaft ebenso wie in der Politik. Im Interview mit Wolfang Schütz spricht er über die Reaktionen der Regierung und die Folgen für unsere Gesellschaft. Die Corona-Krise hat nicht nur zu Fehlern geführt, sondern auch alte Fehler aufgedeckt. Allen voran den Umgang mit der Pflegebranche in Deutschland . "Die Pflege wäre einen Kraftakt wert", schreibt unsere Autorin Margit Hufnagel in ihrem Kommentar. "Das heißt, dass sowohl die Beiträge für die Pflegekasse steigen müssen, als auch Steuermittel eingesetzt werden müssen. Nur herumdoktern wird jedenfalls nicht reichen: Ohne eine umfassende Reform ist der Konflikt kaum zu lösen."

"Die Pflege wäre einen Kraftakt wert", schreibt unsere Autorin in ihrem Kommentar. "Das heißt, dass sowohl die Beiträge für die Pflegekasse steigen müssen, als auch Steuermittel eingesetzt werden müssen. Nur herumdoktern wird jedenfalls nicht reichen: Ohne eine umfassende Reform ist der kaum zu lösen." Die Regierung von Schwaben hat in der Sterngasse eine Unterkunft für Senioren und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen eingerichtet. Es geht dabei um den Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus . Jonas Voss berichtet über die Pläne der Regierung.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 209.893 Fälle, das sind 240 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 51.080 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 12 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Gestern haben wir an dieser Stelle auf die Demonstrationen in Berlin hingewiesen. Inzwischen ist klar, dass 45 Polizisten in ihrem Einsatz verletzt wurden. Was seit gestern über Proteste bekannt wurde.

45 Polizisten bei Demonstrationen in Berlin verletzt

Auch durch die Corona-Epidemie wachsen die Berge an Kunststoff-Müll. Martina von Münchhausen erklärt, was Reisende dagegen tun können.

WWF-Expertin: „Bordverpflegung in Plastik ablehnen“

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte. Wegen Corona sind heuer mehr Menschen im Kreis Augsburg geblieben. So kommen in der Heimat Urlaubsgefühle auf.

So schön ist der „Urlaub dahoam“ im Augsburger Land

Die Lauinger Bürgermeisterin Katja Müller kritisiert, dass die Stadt von der Regierung von Schwaben nicht über den Corona-Fall in Lauingen informiert worden sei. Sie hat eine Sorge.

Corona in Lauinger Asylheim: Drei Bewohner positiv getestet

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen