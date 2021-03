vor 7 Min.

Das Corona-Update vom 2. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Fabian Kluge

Öffnet Deutschland oder wird der Lockdown bis Ostern verlängert? Darüber wollen morgen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten. Die möglichen Beschlüsse des Corona-Gipfels liegen unserer Redaktion vor. So sollen sich ab Montag wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, grundsätzlich soll der Lockdown jedoch bis Ende März verlängert werden. Welche weiteren Lockerungen am Mittwoch diskutiert werden, lesen Sie hier.

Viele Branchen können sich demnach wohl nur wenige Hoffnungen machen, dass sich ihre angespannte Lage bald bessern wird. Einzelhändler beispielsweise brauchen dringend Einnahmen. Auf welche Ideen sie setzen, um die Krise zumindest ein bisschen abzufedern, hat meine Kollegin Andrea Wenzel recherchiert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In unserer Serie "Corona-Gespräche" lassen wir Menschen miteinander sprechen, die sich während des Corona-Lockdowns nicht sehen können. Ein Wirt hat mit einem Stammgast schon über die Sorgen der Kneipen gesprochen, ein Theaterleiter mit einer Zuschauerin über leere Säle. In der neuesten Folge trifft eine Modeberaterin auf ihre Stammkundin.



Ein Wirt hat mit einem Stammgast schon über die Sorgen der Kneipen gesprochen, ein Theaterleiter mit einer Zuschauerin über leere Säle. In der neuesten Folge trifft eine Modeberaterin auf ihre Stammkundin. Im Korruptionsverdacht um den CSU-Politiker Georg Nüßlein wird immer mehr bekannt. Er setzte sich vehement für einen Maskenhersteller ein, zudem mischte ein Münchner Lobbyist mit. Und auch ein weiterer Politiker ist in die Affäre verwickelt. Doch wofür bekam Nüßlein die hohe Provision?



Er setzte sich vehement für einen Maskenhersteller ein, zudem mischte ein Münchner Lobbyist mit. Und auch ein weiterer Politiker ist in die Affäre verwickelt. Doch wofür bekam Nüßlein die hohe Provision? Es wäre seit Monaten die erste Welle, über die sich die meisten Menschen freuen würden: Es soll bald mehr Impfstoff geben in Deutschland . Bis dahin werden nur spezielle Gruppen geimpft, der Rest muss sich in Geduld üben. Wir haben mit Menschen, die bereits gegen Corona geimpft sind, unter anderem über die Nebenwirkungen gesprochen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.451.011 Fälle, das sind 3943 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 438.050 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 443 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Alle reden über das Coronavirus. Doch in seinem Schatten breiten sich einige gefährliche Krankheiten immer weiter aus. Das kann auch Reisende betreffen.

Im Schatten des Corona-Virus: Diese Krankheiten breiten sich aus

Ein Jahr Corona – das hat den Sozialpädagogen an Augsburger Schulen viel Arbeit beschert. Denn Kinder und Jugendliche leiden unter zahlreichen Problemen.

Ängste und Isolation: Augsburger Schüler leiden an den Folgen der Pandemie

Die City-Galerie in Augsburg wurde am Montagabend rot angestrahlt, um auf die Probleme des Einzelhandels aufmerksam zu machen. Weitere Läden beteiligten sich.

Protest gegen Lockdown: Das steckt hinter der roten Beleuchtung der City-Galerie

Nach Monaten im Lockdown ist schmerzlich klar, was Streaming-Angebote nicht erzeugen können: die Wechselwirkungen zwischen Künstler und Publikum. Ein Kommentar.

Digitale Festivals können die Bühnen-Magie nicht ersetzen

Nach Kritik der Task Force Infektiologie beschäftigt sich der Klinik-Ausschuss mit der Corona-Welle in Friedberg. Die Sitzung findet hinter verschlossenen Türen statt.

Nach Corona-Welle: Frostiges Klima im Krankenhaus-Ausschuss

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen