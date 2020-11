vor 7 Min.

Das Corona-Update vom 2. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Augsburg ist dem größten Teil des Landes einen Schritt voraus. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben ihr erstes Lockdown-Wochenende hinter sich, in den meisten anderen Städten und Landkreisen greifen die neuen Regeln erst heute. Restaurants, Theater, Kinos bleiben vorerst geschlossen. Die Pflicht, an öffentlichen Straßen und Plätzen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist stark ausgeweitet.

Wie also war die Stimmung in der Augsburg? Größtenteils gereizt. Ärger verbreitete vor allem die Regel, an Lech und Wertach Maske zu tragen. Eine Vorschrift, die bald wieder gekippt wurde. Wie es im Rest der Stadt zuging - vom Wochenmarkt über den Spielplatz bis zum Friedhof - lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Ob die nächsten Wochen einfacher werden, bleibt abzuwarten. Das öffentliche Leben jedenfalls wird wohl auf längere Zeit eingeschränkt bleiben. "Es wird am 1. Dezember nicht die Normalität einkehren", sagte Angela Merkel heute in Berlin . "Wir müssen vorsichtig sein." Gleichzeitig machte die Bundeskanzlerin Hoffnung für die Weihnachtsfeiertage.

Wie die Registrierung abläuft, für wen die Testpflicht gilt, wer in Quarantäne muss, lesen Sie hier. Die Deutsche Eishockey Liga blickt in eine ungewissen Zukufnft. Eigentlich sollte Mitte Dezember wieder gespielt werden. Darf jedoch kein oder nur wenig Publikum in die Arenen, wird daraus wohl nichts. Denn die meisten DEL-Klubs brauchen mindestens 50 Prozent Auslastung, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Wie könnte es mit der DEL weitergehen? Auf diese Frage gibt es fünf mögliche Antworten.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 545.027 Fälle, das sind 12.097 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 109.349 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.305 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

