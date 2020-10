vor 13 Min.

Das Corona-Update vom 2. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Es sind nur noch etwas mehr als vier Wochen bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl. Da schlug die Nachricht, dass sich US-Präsident Trump und seine Frau Melania mit Corona infiziert haben, ein wie eine Bombe. "Heute Abend sind die First Lady und ich positiv auf das Corona-Virus getestet worden", twitterte Donald Trump kurz vor ein Uhr Ortszeit und gab bekannt, dass er sich unmittelbar in Quarantäne begeben werde. Kaum aussagekräftiger war die kurz darauf verschickte Erklärung seines Leibarztes, die beteuerte, dass der 74-Jährige, der auch wegen seines Übergewichts zur Risikogruppe gehört, seinen Amtspflichten von zu Hause aus unverändert nachkommen würde.

Damit wird ein ohnehin dramatischer Wahlkampf nochmal unübersichtlicher. Wer würde Trump vertreten, wenn sich sein Gesundheitszustand verschlechtert? Wie geht es seinem Kontrahenten Joe Biden? Und könnte die Wahl eventuell sogar verschoben werden? Plötzlich stellen sich vollkommen neue Fragen. Einige Antworten darauf finden Sie hier.

Eines ist indes klar: Selbst wenn Donald Trump eine öffentliche Beleidigung darstellt, man muss ihm eine schnelle Genesung wünschen. Die Reaktionen auf seine Corona-Infektion zeigen stattdessen, wie krank der politische Diskurs in den USA mittlerweile geworden ist. Daher müsse man noch mit etwas anderem Mitleid haben, meint unser Chefredakteur Gregor Peter Schmitz: Mit dem Zustand der amerikanischen Demokratie. "Und weil diese immer noch die wichtigste der Welt ist, müssen wir Mitleid mit uns allen haben", schreibt er in seinem Kommentar.

Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten hat mit dem heutigen Tag noch einmal mehr an Dramatik gewonnen. Alle aktuellen Entwicklungen zur wohl wichtigsten Wahl des Jahres finden Sie bei uns jederzeit gebündelt in unserem US-Special. Über folgenden Link gelangen Sie dorthin.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Digitaler Unterricht gewinnt vor allem während der Corona-Pandemie an Bedeutung. Doch nur ein Drittel aller bayerischen Schulen ist komplett mit WLAN ausgestattet. Und ohne WLAN kann kein digitaler Unterricht stattfinden . Schuld an der Misere will so recht keiner sein. Wer was versäumt hat und welche Schulen am besten mit Internetzugängen ausgestattet sind, lesen Sie hier.

gewinnt vor allem an Bedeutung. Doch nur ein Drittel aller bayerischen Schulen ist komplett mit WLAN ausgestattet. Und . Schuld an der Misere will so recht keiner sein. Wer was versäumt hat und welche Schulen am besten mit Internetzugängen ausgestattet sind, lesen Sie hier. Die Organisation "Querdenken" will mit einer Menschenkette rund um den Bodensee am Samstag unter anderem gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Kritik gibt es vom Verein "Friedensregion Bodensee ". Was der Verein den sogenannten Querdenkern vorwirft, erfahren Sie hier.

unter anderem gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Kritik gibt es vom Verein "Friedensregion ". Was der Verein den sogenannten Querdenkern vorwirft, erfahren Sie hier. Zuletzt war sogar über einen Saisonabbruch spekuliert worden. So drastisch ist es aber nicht gekommen: Die Eishockey-Clubs verschieben jedoch den DEL-Saisonstart. Die Liga wird nicht wie geplant am 13. November in die neue Saison starten. Es gibt einen neuen Zeitplan. Wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 294.395 Fälle, das sind 2.673 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 68.853 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 371 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Auch Hochschulen sind bei der Impfstoff-Entwicklung vorn dabei. Unter Beteiligung mehrerer deutscher Unis wurde ein Impfstoff entwickelt, der jetzt getestet werden darf.

Weiterer deutscher Corona-Impfstoff darf an Menschen getestet werden

Nach Bundesliga und UEFA hat auch die FIFA ein Corona-Protokoll verfasst und darin die umstrittenen Vorschriften zur Abstellung von Nationalspielern geregelt.

FIFA kommt Clubs entgegen: Modifizierte Abstellungspflicht

Die "Bürger für Friedberg" haben den "Friedberger Advent" abgesagt, weil die Corona-Vorschriften nicht umsetzbar sind. Hätte es nicht doch eine Lösung gegeben?

Warum gibt es in Augsburg einen Weihnachtsmarkt und in Friedberg nicht?

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen