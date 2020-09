vor 36 Min.

Das Corona-Update vom 2. September

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Seit Anfang des Jahres wirbelt die Covid-19-Pandemie unser aller Leben durcheinander. Man würde meinen, dass wir wenigstens im Schlaf nicht an Corona denken – schließlich beschäftigt uns das Thema schon tagsüber genug. Aber: Nicht einmal im Bett haben wir in diesen unsteten Zeiten unsere Ruhe. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass viele Menschen seit dem Ausbruch der Pandemie deutlich schlechter schlafen als zuvor – und zwar vor allem in Bayern. Stephanie Sartor hat sich die Studienergebnisse genauer angeschaut.

Wie sehr sich die Corona-Krise auf die Seele der Menschen auswirken kann, damit hat sich auch die Bundespsychotherapeutenkammer beschäftigt. Ihr Resultat: Die Corona-Pandemie kann bei vielen Menschen psychische Störungen auslösen oder deutlich verschlimmern. Ältere Menschen zählen laut den Psychotherapeuten zu den am stärksten betroffenen Gruppen. Aber auch Kinder und Jugendliche sind durch die Schließung von Kitas und Schulen und den Verlust von Kontakten psychisch gefährdet.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Dass Schwestern, Pfleger, Verkäuferinnen und Verkäufer zwar systemrelevant sind, aber nicht zu den Gutverdienern gehören, ist der Gesellschaft in den zurückliegenden Monaten bewusst geworden. Sie bekamen Beifall von den Balkonen, auf den Lohnzettel schlug sich diese Anerkennung allerdings nicht durch. Neue Zahlen der Bundesregierung zeigen jetzt, dass viele Corona-Helden zu den am schlechtesten bezahlten Beschäftigten der ganzen Wirtschaft gehören. Wie schlecht genau, hat Christian Grimm analysiert.

Um den Wirten zu helfen, hat die Stadt München rund 950 Stellplätze bis Ende September gestrichen, damit Gastronomen darauf einen Bewirtungsbereich aufbauen können. Mit den über 4000 zusätzlichen Sitzplätzen verteilt in der ganzen Stadt sollen sie ihre Umsatzeinbußen in der Corona-Pandemie kompensieren. Doch das Ende des Sommers ist nah – und die Sorgen der Gastronomen werden wieder größer.

Die Bädersaison 2020 war und ist von Regeln und Ausnahmen bestimmt. In den Freibädern mussten sich Gäste vor ihrem Besuch registrieren lassen. Zudem war die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen, beschränkt. Wenn nun bald die Hallenbadsaison beginnt, sind diese Punkte ebenfalls zu berücksichtigen. Doch darüber hinaus gibt es einen weiteren Knackpunkt: Wie soll der Schwimmunterricht in Schulen laufen?

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 244.855 Fälle, das sind 1256 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 57.781 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 296 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

