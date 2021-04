Das Corona-Update vom 20. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Weil sie wochenlang nur von zu Hause aus oder im Wechselunterricht lernen konnten, haben viele Schüler eine Wissenslücke. Gerade bei den jüngsten Schülerinnen und Schülern fällt das auf. Der Deutsche Lehrerverband nimmt deshalb an, dass etwa jeder fünfte Schüler Nachhilfe bräuchte.

Um ihnen zu helfen, hat die Uni Augsburg zusammen mit dem Schulwerk der Diözese Augsburg ein Modellprojekt gestartet. 115 Studierende sollen den Schülerinnen und Schülern in der ersten und letzten Woche der Sommerferien helfen, ihre Lücken zu schließen. Es ist das erste Projekt dieser Art in Bayern.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Der Landkreis Tirschenreuth war quasi seit Beginn der Corona-Pandemie das Sorgenkind in Bayern - so hoch lagen dort die Inzidenzwerte. Doch am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut für den Kreis nur noch eine Inzidenz von 59,7. In ganz Bayern lag der Wert bei 185,3. Wie haben die Oberpfälzer das geschafft? Sarah Ritschel hat nachgefragt.

Viele Eltern würden wahrscheinlich sagen: nicht besonders gut. Aber Studien dazu gab es noch nicht. Bisher. Und nun Ergebnisse veröffentlicht. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte im März empfohlen, den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson zuzulassen. Einen Monat später wurde die Verabreichung von " Johnson & Johnson " vorerst ausgesetzt, da in den USA sechs Fälle von Hirnvenenthrombosen bekannt wurden, die EMA leitete Untersuchungen ein. Und empfiehlt den Impfstoff nach einem Gutachten nun wieder. Alles, was Sie über den Impfstoff wissen müssen, haben wir zusammengefasst.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.163.308 Fälle, das sind 9609 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 557.704 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1670 mehr als am Vortag.

