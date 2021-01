vor 53 Min.

Das Corona-Update vom 20. Januar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, über das wir gestern an dieser Stelle berichtet haben, hat sich bis in die Nacht gezogen. Das Ringen um die richtige Seuchenpolitik verlief alles andere als harmonisch. Letztlich konnten sich Bund und Länder aber einigen. Zwei der wichtigsten Ergebnisse: Der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert, Schulen bleiben vorerst geschlossen. Die wichtigsten Beschlüsse, die jetzt bundesweit gelten, finden Sie hier noch einmal zusammengefasst.

Wie die neuen Maßnahmen in Bayern umgesetzt werden sollen und wo sie sich von den Corona-Regeln auf Bundesebene unterscheiden (Stichwort: Schulen), darüber hat Ministerpräsident Markus Söder heute informiert. Tim Frehler berichtet von der Pressekonferenz.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.068.002 Fälle, das sind 15.974 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 380.295 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2377 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

