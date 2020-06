vor 49 Min.

Das Corona-Update vom 20. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegeln sich nicht nur in Wirtschaft und Politik wieder. Für zahlreiche Menschen sind in den vergangenen Wochen und Monaten individuelle Träume geplatzt. Für Jugendliche und Studierende bedeutet die Corona-Krise vor allen Dingen: Verzicht. Partys, Reisen und Studentenleben könnten nicht weiter entfernt von der Realität sein. Drei junge Frauen erzählen, was in Pandemie-Zeiten aus ihrem Traum von der großen Freiheit wurde.

In einer Sonderfolge unseres Podcasts „ Augsburg, meine Stadt“ erzählt die 19-jährige Laura Freilinger unter anderem von einem geplatzten Georgien-Trip, einem Sommersemester ohne echtes Studentenleben und von Einkäufen für die Großeltern. Dr. Nora Gaupp vom Deutschen Jugendinstitut ordnet die Schilderungen ein und stellt die individuelle Erfahrung der Studentin in einen größeren Kontext. Hier gelangen Sie zum Podcast.

Vor Beginn der Pandemie haben Schüler die Welt buchstäblich auf den Kopf gestellt und die Politik unter Druck gesetzt. Während der Krise wurde es dann ruhig um die Klimabewegung Fridays for Future. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Aktivisten tatenlos abwarteten. Der Protest hat sich ins Internet verlagert und kommt nun allmählich auf die Straße zurück.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 189.135 Fälle, das sind 601 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.827 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 28 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 217 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

