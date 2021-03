vor 8 Min.

Das Corona-Update vom 20. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Die Fallzahlen steigen, Deutschland steuert auf die dritte Welle zu. Besonders viele Corona-Infektionen werden in der Gruppe der Fünf- bis Neunjährigen entdeckt. Unter Kita-Kindern und Grundschülern haben sich die Fälle allein binnen der letzten drei Wochen verdoppelt. Die Bildungsgewerkschaft spricht von einem skandalösen Schutzkonzept. Was das mit Lehrern, Erziehern und Eltern macht, erfahren Sie hier.

Während zahlreiche Kommunen in Bayern auf die 100er-Marke bei den Inzidenzwerten zusteuern und dann die Notbremse ziehen müssten, warnen Einzelhändler vor einem neuen Lockdown. Der Chef des Bekleidungsunternehmens s.Oliver, Claus-Dietrich Lahrs, fordert, die Öffnung des Handels nicht weiter von den Inzidenzwerten abhängig zu machen: „Aus unserer Sicht ist es unzureichend, sich an blanke Inzidenzwerte zu klammern“, sagt Lahrs unserer Redaktion. Was die Einzelhändler vor der nächsten Bund-Länder-Runde am Montag fordern, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt – und zwar immer schneller. Geplante Lockerungsschritte liegen auf Eis. Trotzdem gibt es Diskussionen, ob der Inzidenzwert überhaupt noch der richtige Maßstab ist. Hätten wir mehr auf die Wissenschaft hören müssen, fragt Margit Hufnagel.

steigt – und zwar immer schneller. Geplante Trotzdem gibt es Diskussionen, ob der überhaupt noch der ist. Hätten wir mehr auf die Wissenschaft hören müssen, Heute beginnt offiziell der Frühling. Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen mehr. Da wächst bei vielen die Vorfreude auf den Sommerurlaub. Wer sich aktuell mit dem Thema beschäftigt, steht jedoch vor vielen Fragen. Hier geben Experten Antworten auf 24 Fragen rund um den Sommerurlaub 2021.

Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen mehr. Da wächst bei vielen die Wer sich aktuell mit dem Thema beschäftigt, steht jedoch vor vielen Fragen. auf 24 Fragen rund um den Sommerurlaub 2021. Schärfer könnte der Kontrast kaum sein: Im vergangenen Sommer galt Europa und vor allem Deutschland in den USA als Vorbild in der Pandemiebekämpfung. Nun steigen hierzulande die Infektionszahlen, die Krisenpolitik ist chaotisch und die Impfkampagne stockt. Das liberale Amerika blickt zunehmend befremdet über den Atlantik.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.645.783 Fälle, das sind 16.033 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 470.220 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.330 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

DIVI-Präsident Marx sagt: Es muss dringend gehandelt werden. Der Mediziner warnt vor erneutem Anstieg der Intensivpatientenzahlen.

Intensivmediziner fordern bundesweiten Lockdown

Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden keine ausländischen Fans zugelassen. Grund ist die Corona-Pandemie.

Ausländische Fans von Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen

Nach dem Impfstopp wird das Präparat in Bayern nun wieder eingesetzt. Wie die Impfzentren das organisieren und wie Vertrauen aufgebaut werden soll.

So geht es mit dem Impfstoff von AstraZeneca weiter

