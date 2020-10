vor 49 Min.

Das Corona-Update vom 20. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Die Infiziertenzahlen steigen weiter. Immer mehr Gebiete überschreiten die Inzidenz-Grenzwerte von 35 oder 50. Augsburg zählt mit einem Sieben-Tage-Wert von 124,5 sogar zu den 20 Gebieten in Deutschland, in denen die Infektionen am stärksten steigen. Das wirft Fragen auf. Wie erklärt sich die Stadt den starken Anstieg? Welche Rolle spielen die Tests? Und: Wie ist aktuell die Situation am Augsburger Uniklinikum? Die Antworten finden Sie hier.

Auch Donau-Rieß steuert auf eine Inzidenz von 50 zu. Der Landkreis hat auf der Corona-Ampel Stufe gelb erreicht. Die Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 43,4. Wie der Landrat die Lage einschätzt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Der aktuelle Anstieg der Infektionszahlen wird häufig mit der Situation im Frühjahr verglichen. Zu Recht? Oder verzerren gestiegene Testzahlen die Statistik? Hier erklären Experten die aktuellen Zahlen.

verglichen. Zu Recht? Hier erklären Experten die aktuellen Zahlen. Im Frühjahr mussten die Schulen geschlossen werden. Heute hat der Präsenzunterricht trotz hoher Fallzahlen Priorität. Schulvertreter sind aufgrund der Entwicklung aber der Meinung, dass man sich vonseiten der Stadt nun über weitere Schritte Gedanken machen sollte. Kommt der Distanzunterricht zurück? Ein Blick auf die Lage.

Schulvertreter sind aufgrund der Entwicklung aber der Meinung, dass man sich vonseiten der Stadt nun über weitere Schritte Gedanken machen sollte. Ein Blick auf die Lage. Die Pandemie hält die Eishockey-Liga weiterhin davon ab, aufs Eis zurückzukehren. Einige Klubs planen jetzt ein Testturnier. Augsburgs Prokurist Leonardo Conti erklärt, warum die Panther sicher nicht dabei sein werden.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 373.167 Fälle, das sind 6868 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 80.880 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1145 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

