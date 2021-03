vor 21 Min.

Das Corona-Update vom 21. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Die Masken-Affäre hält die Union weiterhin in Atem. Am Sonntag lieferte sich der in Ungnade gefallene CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter einen regelrechten Wettlauf um die Deutungshoheit mit der Parteispitze. Während CSU-Chef Söder um 13 Uhr vor die Presse trat, um grundlegende Konsequenzen anzukündigen, ging Sauter schon kurz zuvor mit einem Schreiben in die Offensive. Er gab seinen Rückzug aus der Fraktion bekannt und wies die Vorwürfe zurück. Den neuesten Stand zur Masken-Affäre in der CSU bekommen Sie hier.

Söders Ankündigungen zufolge will die CSU geläutert aus der Affäre hervorgehen. Sie will transparent und konsequent sein. "Ob das glaubwürdig ist, wird sich zeigen müssen", kommentiert unser Chefredakteur Gregor Peter Schmitz.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Das Virus treibt die Ministerpräsidenten der Bundesländer und die Bundeskanzlerin erneut zu schmerzhaften Entscheidungen. Vieles deutet daraufhin, dass der erst kürzlich beschlossene Stufenplan wenig Bestand haben wird und Öffnungsschritte auf Eis gelegt werden müssen. Das Wichtigste zur Lage vor dem morgigen Gipfel erfahren Sie hier.

treibt die und die erneut zu Vieles deutet daraufhin, dass der erst kürzlich beschlossene Stufenplan wenig Bestand haben wird und gelegt werden müssen. Das Wichtigste zur Der Lockdown könnte also verlängert werden. Eine andere Linie verfolgt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palme r. Er fordert Alternativen zu Lockdowns und hat er einen Modellversuch gestartet. Unsere Reporterin war in Tübingen und ist der Frage nachgegangen: Ist das ein Vorbild für Deutschland?

r. Er fordert und hat er einen Modellversuch gestartet. Unsere Reporterin war in und ist der Frage nachgegangen: Viele Urlauber steigen derzeit mit gemischten Gefühlen in die Ferienflieger. Unsere Autorin Anna Katharina Schmid hat sich am Flughafen in München umgehört und berichtet von Fernweh, Angst und darüber, wie Corona das Reisen verändern wird. Falls der Urlaub platzt, bekommen Sie hier wichtige Infos zu Storno-Bedingungen bei Tui , FTI und Co.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.659.516 Fälle, das sind 13.733 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 472.427 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.207 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Am Sonntag liegt die Corona-Inzidenz in Augsburg bei 112,3. Ob es Einschränkungen gibt, entscheidet sich wohl am Montag. Am Schul- und Kitabetrieb ändert sich nichts.

Augsburg liegt beim Inzidenzwert über 100: Wann kommt die "Notbremse"?

Die EU lässt bisher die Ausfuhr von Corona-Impfstoff zu, obwohl der hier Mangelware ist. Das könne man den Bürgern kaum noch erklären, sagt von der Leyen.

Harte Ansage an AstraZeneca: von der Leyen droht mit Impfstoff-Exportstopp

Während der Kundgebung der Corona-Kritiker am Samstagnachmittag war der Augsburger Ulrichsplatz für den Verkehr gesperrt. Laut Polizei kamen rund 250 Menschen.

Rund 250 Teilnehmer bei Corona-Demo am Augsburger Ulrichsplatz

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen